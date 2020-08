La liga de fútbol de Nicaragua se jugará con público a partir del sábado

Imagen de archivo de una trabajadora toma la temperatura a un hombre por la pandemia del coronavirus en los accesos del partido del Managua FC vs Real Estelí disputado a la final la liga de primera división en el estadio nacional de Managua (Nicaragua). EFE /Jorge Torres /Archivo

Managua, 26 ago (EFE).- La Liga Primera Fútbol de Nicaragua, una de pocas en el mundo que no pararon por la pandemia de la COVID-19, volverá a recibir público en los estadios a partir del próximo fin de semana, aunque a un 50 % de su capacidad, anunció este miércoles la Asociación Nicaragüense de Clubes de Fútbol (ANCF).

Los estadios de fútbol en Nicaragua abrirán sus puertas nuevamente el próximo día 29, durante la sexta jornada del Torneo de Apertura, de acuerdo con el anuncio de la ANCF.

Esto fue celebrado por los clubes de fútbol nicaragüenses, que colgaron mensajes para sus fanáticos en sus redes sociales.

"Familia, estamos muy cerca de encontrarnos de nuevo", indicó el Real Estelí, campeón del Torneo de Clausura, que se jugó sin fanáticos en las tribunas, como producto de la pandemia del nuevo coronavirus.

"¡Nos volvemos a ver!", resaltó el subcampeón Managua en sus redes sociales, mientras que el equipo más antiguo de Nicaragua, el Cacique Diriangén, subrayó: "Pronto volveremos a estar juntos".

Además de aceptar la presencia de público en un 50 % de la capacidad de cada estadio, la ANFC informó que los clubes "deberán realizar un estricto apego al protocolo sanitario, en todo momento, salvaguardando la salud de jugadores y cuerpos técnicos, implicados en los partidos, así como afición que decida acudir a los inmuebles".

El protocolo incluye medidas como la desinfección de los estadios una hora antes de cada partido, el uso de mascarillas a excepción de los jugadores sobre el terreno, lavado de manos, uso de alcohol gel, garantizar que cada individuo disponga de su propio recipiente de hidratación y toallas, así como la exigencia a cada miembro de los clubes que se cuide de manera personal fuera del campo.

En Nicaragua, donde los deportes preferidos son el béisbol y el boxeo, se siguió jugando fútbol a pesar de la pandemia, con la particularidad de que lo hace sin público en las gradas desde abril pasado, pese a lo cual no se han reportado casos de COVID-19 en la Liga Primera.

El fútbol de Nicaragua sí se vio afectado de forma indirecta por la pandemia, ya que esto causó que la selección nacional se quedara sin entrenador, luego de que el costarricense Henry Duarte puso fin a su contrato con la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut), a inicios de junio pasado.

Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo que no ha interrumpido sus actividades deportivas en medio de la pandemia.

Otras disciplinas como béisbol, boxeo, sóftbol, voleibol, motociclismo y artes marciales han continuado, entre críticas dirigidas al presidente Daniel Ortega por no poner restricciones, a pesar de la muerte de varios dirigentes deportivos a causa de la COVID-19.