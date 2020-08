La Fiscalía reitera la responsabilidad de Mladic en la masacre de Srebrenica

El exlíder militar serbobosnio Ratko Mladic. EFE/Peter Dejong/Archivo

La Haya, 26 ago (EFE).- La Fiscalía del Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI) recordó este miércoles el rol activo del exlíder militar serbobosnio Ratko Mladic en la masacre de Srebrenica, sucedida en julio de 1995, para pedir que se le mantenga su actual condena a cadena perpetua.

"La contribución de Mladic fue tan instrumental que, sin él, no se habrían cometido los crímenes en Srebrenica tal y como sucedieron", dijo la fiscal Laurel Baig en la segunda jornada del recurso de apelación.

La defensa del exlíder serbobosnio ha pedido su absolución o, en su defecto, la repetición del juicio que lo condenó en noviembre de 2017 por supuestos "errores de Derecho" cometidos en la sentencia.

Según sus abogados, Mladic no tenía la capacidad de ejercer un control total sobre los soldados que en julio de 1995 asesinaron a unos 8.000 hombres y adolescentes bosnios musulmanes en Srebrenica.

La Fiscalía recordó que el condenado mantenía la posición más alta en la cadena de mando del Ejército serbio. "Mladic fue claro en sus conversaciones privadas interceptadas. Dijo que toda la población musulmana de Srebrenica debía ser expulsada, incluidos aquellos que no querían irse", dijo la fiscal Baig.

Posteriormente, el exlíder militar dio la orden de separar a las mujeres, los niños y los ancianos de los hombres y adolescentes. Según el Ejército serbio, esa acción tenía como objetivo buscar a combatientes bosnios musulmanes para acusarlos de crímenes de guerra.

La fiscal Baig negó esta posibilidad y explicó que "no puedes detectar a criminales de guerra si confiscas y quemas los documentos de identidad de los detenidos", tal y como ocurrió con las víctimas de Srebrenica.

Otro de los argumentos de Mladic es que no estuvo físicamente en Srebrenica durante tres de los días en los que se cometió la masacre.

La fiscal Baig recordó que el exlíder serbobosnio estuvo presente en el enclave el 12 de julio de 1995, cuando los asesinatos comenzaron.

Mladic se desplazó luego a Belgrado, pero "siguió dando instrucciones y órdenes que fueron implementadas" y "continuó comunicándose con sus comandantes y recibiendo informes" desde Srebrenica, aseguró Baig.

El exlíder militar, sentado en el banquillo de los acusados con chaqueta y corbata azul, negó en varias ocasiones con el dedo las afirmaciones hechas por la fiscal durante su exposición.

El recurso de apelación concluirá en la tarde de este miércoles con un alegato final del propio Mladic, para el que contará con diez minutos.