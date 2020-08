La banda Flamél rompe los esquemas del rock y revisitan su cultura con un EP

Fotografía cedida hoy por la banda Flamél que muestra a sus integrantes mientras posan. EFE/ Persia Campbell / Cortesía Flamél /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 26 ago (EFE).- Lo que comenzó como una serie de sencillos individuales para la banda méxico-americana Flamél, terminó convirtiéndose en un EP, aún sin fecha de estreno, en el que la identidad y las raíces de los integrantes está plasmada con cuatro canciones llenas de psicodelia y sonidos electrónicos.

"No era un EP conceptual, pero al final la idea detrás de todo esto era aceptar nuestra doble nacionalidad, somos una banda que radica en el sur de Estados Unidos pero crecimos en México, por lo que tenemos esas dos culturas presentes y el tema es eso, aceptar esa dualidad que tenemos", contó Ángel Ramírez (bajo y sintetizadores) en una entrevista con Efe.

"Planetas", "La flor mexicana" y "Tenshi" son los sencillos que ya salieron a la luz de los cuatro que conforman la producción "Kymojasaky", un trabajo que reúne experimentaciones con sonidos y composición y que marcan una nueva etapa para los amigos que se conocen desde el 2013.

"En el EP va a estar una última canción y además van a salir versiones alternas de estos sencillos con otros artistas para darle más carne al esqueleto", comentó el vocalista de la agrupación, Daniel Corpus.

Con influencias tan variables que van desde Caifanes, Pink Floyd, Tame Impala o The Strokes, los músicos decidieron dejar de lado todas las etiquetas que encierran al género rock para darle más actualidad a su proyecto, tomando inspiración de artistas pop como Dua Lipa, electrónicos como Daft Punk o de R&B como Bruno Mars.

"Rompimos el molde, nos inspiramos en la música electrónica y le metimos un poco más de R&B. 'Tenshi' es el resultado de todo esto, de romper este molde y adaptarnos un poco más a lo que está pasando en el mundo musicalmente", aseguró Ramírez

"Tenshi" es el último sencillo que presentó la agrupación también conformada por Sergio Hernández (guitarra) y, además de ser una de las más representativas de la banda por el sonido que muestra, la canción retrata un tema por el cual todos los integrantes han pasado: la depresión.

"Creo que cada uno de los tres ha tenido este periodo de estas ideas de depresión y ansiedad, el debate está abierto ahorita y hay que tratar de expresar a la gente que es algo normal y nos toca crear un poco de conciencia, que este pedacito de 3 minutos te ayude a reflejarlo pero que te impulse a querer salir de él, no quedarte ahí", afirma Ángel.

Además, el tema esta acompañado de un vídeo en el que se expresa la sensación que generan este tipo de sentimientos y que fue dirigido y creado por Persia Campbell.

"Nos gusta trabajar con artistas con los que podamos fusionar nuestro arte, nos emociona trabajar de esta manera", señaló Corpus.

UNA NUEVA EXPERIENCIA

El vocalista pone en el "top 3 de la banda" la experiencia de haber grabado "Kymojasaky" en los estudios Sonic Ranch en Texas.

"Fue una gran experiencia, es mágico el lugar. Nosotros nos levantábamos muy temprano, nos daban de desayunar, desde las 9.00 de la mañana nos metimos a grabar, teníamos un pequeño descanso, salíamos a las dos de la mañana y nos llevaban a nuestra cabaña en medio de árboles de nogales y de ahí descansamos y repetíamos, no hay palabras para describirlo", dijo Corpus emocionado.

La agrupación trabajó de la mano del productor Manuel Calderón, quien, aseguran, fue una pieza fundamental a la hora de crear. "A la hora de encerrarnos con Manuel tuvimos la oportunidad de experimentar", añadió Ramírez.

Aunque ya tienen todo listo para que se estrene el EP en su totalidad, aún no saben la fecha exacta en la que el trabajo saldrá a la luz. Sin embargo, esperan que se realice en el mes de octubre.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.