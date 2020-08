Jugadores de NBA y MLB protestan por tiroteos contra negros

Los árbitros se reúnen en una cancha vacía para el juego entre los Milwaukee Bucks and the Orlando Magic during the 2020 NBA Playoffs at AdventHealth Arena at ESPN Wide World Of Sports Complex on Aug. 26.

(Bloomberg) -- El boicot por los tiroteos policiales que comenzó en la NBA se ha extendido a las Grandes Ligas de Béisbol.

Los Milwaukee Brewers organizaron una huelga el miércoles por el tiroteo policial de un hombre negro en Kenosha, Wisconsin, uniéndose a un boicot de jugadores de la NBA. Las crecientes protestas amenazan con perturbar los esfuerzos de ambas ligas para completar sus temporadas acortadas por el coronavirus.

Los Milwaukee Bucks fueron los primeros en sentarse. El equipo estaba programado para salir a la cancha para el quinto juego de su serie de playoffs contra el Orlando Magic a las 4:10 p.m. hora de Nueva York. NBA TV dijo que el juego se pospondría poco después de que el equipo no saliera del vestuario. La liga confirmó más tarde que los enfrentamientos del miércoles están pospuestos.

Los Milwaukee Brewers se convirtieron en el primer equipo de béisbol en unirse a las protestas, cuando decidieron no jugar su partido del miércoles contra los Cincinnati Reds. Ese juego estaba programado para celebrarse en Milwaukee. Puede que no termine ahí, según ESPN, que informó que los Seattle Mariners estaban discutiendo la posibilidad de no jugar.

Los boicots empujan a los deportes profesionales más hacia la controversia nacional sobre los tiroteos policiales, amenazando con consecuencias financieras para los dueños de equipos y jugadores, locutores, comercializadores de recuerdos e incluso casas de apuestas.

Los Bucks, propiedad de los titanes de los fondos de cobertura Marc Lasry y Wes Edens, suelen jugar a unos 64 kilómetros de Kenosha. A principios de esta semana surgieron informes de que equipos como los Boston Celtics y los Toronto Raptors estaban considerando acciones similares.

Después de que se corriera la voz de que los Bucks no jugarían, los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder decidieron no salir a la cancha para su enfrentamiento de playoffs el miércoles por la noche. Los Angeles Lakers y los Portland Trailblazers también dijeron que no jugarían su partido programado para las 9 p.m.

El boicot tuvo un impacto inmediato en las cadenas de transmisión. La cobertura de NBA TV se ha convertido en una discusión sobre cuestiones raciales en EE.UU. Invitados como el exjugador Brendan Haywood especulaban sobre si los jugadores finalmente dejarían la burbuja, el sitio de Orlando donde se llevan a cabo los playoffs, posiblemente poniendo fin a la temporada de la Asociación Nacional de Baloncesto.

Las acciones de DraftKings Inc., un equipo de apuestas en línea, cayeron hasta 4,1% en las operaciones extendidas antes de compensar las pérdidas. Penn National Gaming Inc. también bajó hasta 0,6%.

La superestrella de los Lakers Lebron James fue uno de los que tuitearon su apoyo a los Bucks. El tuit de James, que incluía improperios, terminaba con “Exigimos un cambio. Harto de esto”.

Los jugadores de la NBA han programado una reunión el miércoles para discutir los próximos pasos, según el Athletic.

