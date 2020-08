Ivanna Icardi y Hugo Sierra celebran seis meses de amor cuando nadie apostaba por ellos

MADRID, 26 (CHANCE)



Parece mentira pero hace ya seis meses desde que Hugo Sierra e Ivanna Icardi unieron sus caminos. Medio año que ha pasado volando, pero en el que, tras muchas dudas por parte del uruguayo, este apasionado romance por el que nadie daba "un duro" - como se dice coloquialmente - se ha convertido en una consolidada relación con muchos planes de futuro.



Y es que Hugo e Ivanna están más enamorados que nunca, y a través de sus redes sociales nos están haciendo testigos del intenso verano que están viviendo y en el que están disfrutando al máximo de su amor. La pareja, que apenas se separa, ha estado en Canarias, en Madrid y, como no, en Palma de Mallorca - donde el uruguayo vivía con Adara Molinero - y donde podrían establecer su residencia finalmente, puesto que ya están poniendo lámparas nuevas en su nidito de amor.



Enamorados, ardientes y, sobre todo, muy románticos, Ivanna y Hugo han querido celebrar sus seis meses de amor - no cuentan los meses que estuvieron separados porque el uruguayo no estaba seguro de lo que sentía por ella en Honduras - gritando a los cuatro vientos en sus respectivas cuentas de Instagram lo felices que son al lado del otro. Y es que sin duda, y aunque nadie apostaba por esta relación, la argentina y el ex de Adara han callado muchas bocas, demostrando que lo suyo es amor del bueno.