Italia.- El presidente de Sicilia acusa al Gobierno de Italia de tratar a los migrantes "como si fueran ganado"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de la región de Sicilia, Nello Musumeci, ha acusado este miércoles al Gobierno italiano de tratar como "ganado" a los migrantes que llegan a la isla en su pulso particular con el Ejecutivo de Giuseppe Conte, al que exige el cierre de los centros de acogida ante el aumento de los casos de coronavirus.



Musumeci ha denunciado la "indiferencia" e incluso "penalización" de la que estaría siendo víctima Sicilia a manos del Gobierno central, habida cuenta de que la isla ha recibido a 17.000 migrantes en lo que va de año.



"Estos desesperados son concentrados como si fueran ganado en ambientes que no son idóneos y no están adaptados", ha subrayado en declaraciones a la cadena La7 recogidas por la agencia AdnKronos, en referencia a las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los centros de acogida de migrantes en Sicilia.



El presidente regional ha negado que el problema sea "la ecuación 'migrantes igual a COVID", pero sí ha puesto el acento en que estos suponen un tercio de los casos positivos en Sicilia. "El problema es que si yo pido el respeto de las normas a los sicilianos y a los turistas, ¿cómo hago para no pedírselo a los migrantes?", ha añadido.



Musumeci también ha tenido palabras de crítica hacia la UE. "Esta Europa cínica y egoísta está convencida de que solo Italia, y en particular Sicilia, debe afrontar este drama humano", ha denunciado. Sicilia es el principal puerto de entrada a Europa de quienes llegan a por mar desde las costas del norte de África, principalmente de Libia y Túnez.



El gobernante regional ha emitido una ordenanza en la que exige al Gobierno el cierre de los centros de recepción y acogida de migrantes en la isla, si bien el Ministerio del Interior se ha negado a llevar a cabo esta medida, argumentando que la política de seguridad compete al Ejecutivo central y no a las regiones. Ante esta negativa, Musumeci ha amenazado con acudir a los tribunales.