Grandes bancos de China enfrentan déficit de US$940.000 millones

(Bloomberg) -- Los cuatro principales bancos de China se enfrentan a un déficit de financiamiento de billones de yuanes para cumplir con los requisitos mundiales de capital introducidos para proteger al público y al sistema financiero frente a quiebras bancarias masivas, según S&P Global Ratings.

Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. y Agricultural Bank of China Ltd., considerados bancos de importancia sistemática a nivel mundial, registraron un déficit total de 2,25 billones de yuanes (US$323.000 millones) en el cumplimiento de requisitos de la capacidad total de absorción de pérdidas, dijo S&P en un informe el miércoles. Es posible que la cifra aumente a 6,51 billones de yuanes para 2024 a medida que la pandemia erosiona la capacidad de las entidades de generar beneficios, dijo la agencia de calificación crediticia.

“La sincronización de los cuatro grandes bancos con los estándares globales de absorción de pérdidas es un tema clave para los inversores, porque influye en la estructura de capital, el coste de financiación y, lo que es más importante, el mecanismo de apoyo extraordinario”, escribió el analista de S&P Michael Huang en el informe.

Los beneficios totales de los más de 1.000 bancos comerciales de China registraron la mayor caída en al menos diez años en el segundo trimestre, ya que los préstamos morosos se elevaron a un récord. Los grandes bancos estatales se encontraban entre los más afectados, ya que el Gobierno les pidió que socorrieran la economía y asistieran a las pequeñas empresas en dificultades. Las autoridades han instado a los prestamistas a captar fondos y fortalecer las reservas de capital.

Los bancos de importancia sistémica global en los mercados emergentes deben tener pasivos e instrumentos disponibles para “rescatar” el equivalente a al menos el 16% de los activos ponderados por riesgo para el 1 de enero de 2025, aumentando al 18% para 2028, según la Junta de Estabilidad Financiera, creada por el Grupo de los 20. Los bancos de los mercados desarrollados cumplieron la primera fase en 2019.

Ese plazo de tiempo podría acelerarse bajo ciertas condiciones. Los bancos chinos han estado rezagados del resto del mundo en cuanto a cumplimiento.

Nota Original:China’s Biggest Banks Face $940 Billion Capital Shortage by 2024

