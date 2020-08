Gobierno argentino no permite a Buenos Aires la reapertura parcial de las escuelas

Detalle del frente de una escuela que permanece cerrada por el brote de Coronavirus, el pasado 16 marzo del 2020, luego de que el Gobierno argentino decretara el cierre de las clases y también de las fronteras internacionales. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 26 ago (EFE).- El Gobierno argentino rechazó este miércoles el proyecto de la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición, para abrir espacios digitales en las escuelas para alumnos sin conectividad que se desvincularon del sistema educativo durante la cuarentena, que obligó a suspender las clases desde marzo.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, no aceptó el protocolo presentado por las autoridades capitalinas por considerar que la ciudad "no cumplía con los niveles de circulación baja del virus" ni con "15 requisitos que fueron aprobados por el Consejo Federal de Educación con todas las provincias", según explicó el funcionario en una videoconferencia con la prensa.

La ciudad de Buenos Aires había anunciado el inicio del programa "Conectate en la escuela" a partir del 31 de agosto para facilitar el acceso de alumnos a los contenidos curriculares a través de internet en escuelas primarias y secundarias.

El protocolo establecía un máximo de 15 alumnos por escuela, con turnos y con una estadía máxima de dos horas para cada uno, para quienes no pudieron seguir los estudios a distancia por falta de computadora o de acceso a internet u otra situación familiar.

Trotta señaló que ese programa "implica de hecho la presencia de los docentes" en las escuelas y advirtió que la cuestión "no se resuelve en un problema de conectividad sino en una mayor presencia del Estado en esos lugares de vulnerabilidad".

BUENOS AIRES, EN UNA MESETA ALTA DE CONTAGIOS

La ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, de la coalición opositora Juntos por el Cambio, es el segundo distrito con más casos de coronavirus en el país, con 87.569 personas enfermas desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

A diario, la capital argentina reporta entre 1.100 y 1.300 nuevos casos y las autoridades sanitarias nacionales coinciden en que allí la curva de contagios se encuentra en "una meseta alta", con una leve tendencia a la baja.

Argentina acumula hoy un total de 359.638 positivos, de los cuales 7.661 fallecieron y otros 268.801 ya se recuperaron.

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró este miércoles que el protocolo del programa para conectar a los alumnos "es muy seguro".

El objetivo es "evitar un daño social irreparable en los niños que perdieron su vínculo con la escuela y el proceso educativo", sostuvo el funcionario capitalino.

"No es un tema de conectividad y tecnología; es más profundo que tener conectividad; queremos ir a ver niño por niño y comprender el contexto familiar, social y cultural para ver por qué perdieron el vínculo y poner al Estado a disposición para darles oportunidades", declaró Quirós en una conferencia de prensa.

Por primera vez desde el inicio de la cuarentena el 20 de marzo en Argentina, tres provincias -San Juan, Catamarca y Formosa- reanudaron en los últimos días las clases en aquellas zonas sin casos de coronavirus.

Sin embargo, en algunos lugares se dio marcha atrás con la reapertura de las escuelas por la aparición de brotes del virus SARS-CoV-2.