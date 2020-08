Fútbol.- Fernández Vara cree que si Messi quiere cambiar de equipo "quizás sea lo mejor para él y para el Barça"

21/07/2020 El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara DEPORTES ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA JUNTA DE EXTREMADURA



MÉRIDA, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, considera que si el futbolista argentino Leo Messi quiere cambiar de equipo "quizás sea lo mejor para él y para el Barça", aunque entiende que en todo caso "no debe irse mal" porque el jugador "no se lo merece" ni los aficionados tampoco.



Además, Vara, conocido aficionado del Barça, afirma que Messi "debe poder decidir" al tiempo que "el Barça debe afrontar un futuro sin él", ante lo cual a su juicio jugador y club deben hablar y entenderse.



De este modo se pronuncia el presidente extremeño, a través de una entrada en su cuenta oficial en Twitter, recogida por Europa Press, sobre una posible marcha del argentino Leo Messi del Fútbol Club Barcelona, su actual club, y en la que Vara también da las "gracias" al jugador.



"Si Leo Messi quiere irse del Barça quizás sea lo mejor para él y para el Barça. Pero no debe irse mal. No se lo merece, no nos lo merecemos. Él debe poder decidir y el Barça poder afrontar un futuro sin el. Tan difícil resulta? Que hablen y se entiendan. Gracias Leo", reza el tuit de Fernández Vara.