Expertos recomiendan en Florida reabrir los asilos de ancianos a visitantes

Miami, 26 ago (EFE).- El grupo de expertos de Florida , el segundo estado de EE.UU. con mayor número de casos de COVID-19, recomendó este miércoles al ejecutivo estatal permitir visitas a familiares en asilos de ancianos siempre que se cumplan las medidas de distanciamiento social establecidas y si no surgen casos nuevos en dos semanas.

Tras cinco meses de prohibición de las visitas por orden ejecutiva, los reguladores estatales recomendaron al gobernador, Ron DeSantis, que permita que los asilos de ancianos e instalaciones de vida asistida comiencen a permitir visitas si no han presentado un caso de contagio en un lapso de 14 días.

En Florida, que mantiene su tasa de positivos en las pruebas diarias por debajo del 10 % desde hace exactamente hoy 14 días, las visitas a las cárceles y las residencias de ancianos o centros geriátricos están prohibidas desde marzo.

Entre las directrices recomendadas, las instalaciones deben prever los encuentros siempre al aire libre previo control de temperatura del visitante.

Además, no se permitirán visitas si el residente está en cuarentena o es positivo de la COVID-19, a menos que la visita sea para atención compasiva.

En cuanto a los familiares, se recomienda que deben tener 18 años o más y cumplir con las pautas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), entre ellas el distanciamiento social de 1,80 metros (6 pies) y el uso de mascarillas.

Sobre el tema de los abrazos, un reclamo de familiares afectados por la pandemia que ha participado en las negociaciones todavía no será una realidad, ni siquiera para que una sola persona designada por las familias sea designada para ello.

Scott Rivkees, cirujano general de Florida, no lo recomienda, al igual que la Asociación para el Cuidado de la Salud del estado (FHCA).

Rivkees dijo que incluso con las precauciones que el personal está tomando actualmente, el coronavirus SARS-CoV-2 todavía está ingresando a las instalaciones, "por lo que tener más personas más cerca, realmente aumentará el riesgo de que una persona contraiga COVID-19 en un asilo de ancianos".

Por su parte, Mary Mayhew, secretaria de la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHCA) de Florida, indicó que el gobernador revisará la orden ejecutiva de marzo "muy rápidamente", según recoge el Miami Herald.

Mayhew cree que DeSantis firmará cuanto antes una nueva orden en base a las recomendaciones.

Según la web del Departamento de Salud de Florida, de los 138.747 internos que hay en residencias de ancianos, 3.839 son positivos de coronavirus, un 2,77 % del total.

En cuanto a los trabajadores de estas instalaciones, el nivel de contagio baja al 2,06 % a día de hoy.

En todo el estado los casos nuevos ascendieron este miércoles a 3.220 y las muertes se incrementaron en 153 contando sólo a los residentes.

La cuenta acumulada de casos en Florida suma ya 608.772 y las muertes son 10.872 (10.733 residentes y 139 no residentes).

La tasa de casos positivos detectados con las pruebas contabilizados hoy en el "estado del sol" fue del 5,75 %.

En los últimos siete días, el promedio de positivos ha sido del 6 %, algo que no se veía desde mediados de junio, cuando comenzó el repunte que alcanzó su culmen en julio.

El mes pasado se llegó a una tasa de 18 % de positivos y hubo días con 15.300 casos y 276 muertes.