El Met presenta sus exposiciones tras su cierre más largo del último siglo

Fotografía cedida por el Museo Metropolitano de Nueva York donde aparecen varias personas sentadas en las escalinatas del local en Nueva York (EE.UU.). EFE/Met

Nueva York, 26 ago (EFE).- El Museo Metropolitano de Nueva York (Met), considerado una de las instituciones culturales más destacadas del mundo, presentó este miércoles las exposiciones con las que reabrirá sus puertas tras el cierre más prolongado de su último siglo de historia, entre las que destaca una imponente y provocadora escultura del mexicano Héctor Zamora en forma de muro.

"Para cuando reabramos, habremos estado cerrados durante casi seis meses, durante los cuales el mundo ha cambiado para siempre", dijo durante una rueda de prensa virtual el presidente y consejero delegado de la institución, Daniel Weiss, quien quiso destacar que en ese tiempo han muerto más de 170.000 estadounidenses a causa del coronavirus, 32.000 de ellos neoyorquinos.

Por ello, aseguró, la principal prioridad del Met, que volverá a recibir visitantes este sábado, es la "salud y la seguridad" tanto de los empleados como de los visitantes, por lo que han estado planificando la reapertura "durante meses".

"Aunque reconocemos que aún existen muchos interrogantes, estamos seguros de que estamos bien preparados para volver a recibir visitantes de manera segura en las cientos de galerías de este vasto museo que se extienden por 2 millones de pies cúbicos (más de 185.000 pies cuadrados)", agregó durante su intervención.

Hablando con el popular monumento egipcio Templo de Dendur de fondo, Weiss quiso destacar también la complicada situación financiera en la que se encuentra el museo, pese a ser una institución "fuerte y resiliente", y concretó que se estima que las pérdidas del Met de este año fiscal se situarán en unos 150 millones de dólares.

EL MET ABRE CON UN GRAN MURO

Pero el Met no se ha limitado en su presentación a hablar de la crisis del coronavirus que forzó su cierre, sino que ha querido dar además especial relevancia a la crisis social que vive EE.UU., tanto a nivel racial como migratorio.

Por ello, otra de las exposiciones que más ha destacado en su presentación ha sido la de la escultura del mexicano Héctor Zamora, que forma parte del programa anual del Met que lleva a que, cada primavera, el museo exponga en el jardín de su azotea grandiosas piezas con la silueta de Manhattan de fondo.

En esta ocasión, se trata de "Lattice Detour", un gran muro diseñado por Zamora que, a diferencia de una pared normal, está construida con ladrillos colocados de perfil, lo que lo convierte en una superficie perforada que deja traspasar la luz y permite seguir viendo los majestuosos y emblemáticos edificios neoyorquinos.

"Trae muchas connotaciones que se le pueden agregar a la idea de una pared. (...) El problema de las fronteras es un tema muy importante, y las divisiones que estamos experimentando como sociedad por los políticos y por los problemas entre países", explicó el mexicano.

"No es coincidencia- señaló- que los constructores de la escultura fueran mexicanos y de otros países de Latinoamérica. Creo que es algo muy importante y muy simbólico en este momento concreto".

"MAKING THE MET", LA JOYA DE LA CORONA

El Met reabre con la exposición "Making the Met, 1870-2020" como su joya de la corona, con la que repasa los 150 años de historia del museo más grande de EE.UU., desde las piezas iniciales de la colección que el primer director del museo, Luigi Palma di Cesnola, trajo desde Chipre, hasta sus esfuerzos por reconocer otras disciplinas artísticas de las últimas décadas, como la textil.

Se trata de una elaborada muestra, compuesta por 250 importantes objetos, que se quedó sin estrenar a escasos días de su inauguración prevista para finales de marzo, puesto que el museo anunció el cierre temporal el 12 de ese mes ante el avance imparable del coronavirus en Nueva York.

Ahora, desde el sábado hasta el próximo 3 de enero, los visitantes podrán analizar la trayectoria de la institución a través de 10 momentos puntuales que los expertos consideran fueron puntos de inflexión para el Met en el último siglo y medio.

Entre las piezas más importantes de esta exposición, la comisaria de la muestra, Andrea Bayer, habló de la pintura "Santa Rosalía", de Anton van Dyck, una de las primeras que adquirió el museo, y que representa a Santa Rosalía protegiendo la ciudad de Palermo durante una plaga.

"Ha estado instalada en estas galerías durante todo el confinamiento, y ha adquirido un nueva sensación de angustia tras la crisis del coronavirus", aseveró Bayer.

YOKO ONO, EL RACISMO, EL SAHEL Y LA MODA

Por su parte, Max Hollein, el director del Met, también quiso destacar las dos grandes pancartas que se han instalado a ambos lados de la entrada del majestuoso edificio de la Quinta Avenida, diseñados por la artista y esposa del difunto John Lennon, Yoko Ono, en las que se leen las palabras "Dream Together" (Soñar juntos).

"Fue creado como respuesta a la epidemia del coronavirus, y ofrece un mensaje poderoso de esperanza y unidad al mundo, y desde luego también a los neoyorquinos", subrayó Hollein.

El director destacó, asimismo, las exposiciones "Jacob Lawrence: The American Struggle", que refleja la obra del afroamericano Jacob Lawrence que recuerda difíciles momentos de la población negra de EE.UU., "Sahel: Art and Empires on the Shores of the Sahara", centrada en el legado artístico del Sahel, y "In Pursuit of Fashion", la colección de moda de Sandy Schreier, reputada historiadora y coleccionista de ropa.

Ya en otoño llegará "About Time: Fashion and Duration", que abrirá el 29 de octubre, y que debía acompañar este año a la popular Met Gala, uno de los eventos del mundo de la moda más destacados del año, y que se tuvo que cancelar.

El museo concretó además que, pese a haber reiniciado sus actividades y dado que sólo podrá recibir a un 25 % de los visitantes que normalmente acoge, continuará con un "robusto" programa artístico en internet, en el que ofrecerá conversaciones con curadores, educadores y artistas, además de actuaciones y otros eventos.

Helen Cook