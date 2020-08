El hospital de Milán confirma que Briatore ha dado positivo al Covid

El ex director de la escudería Renault de Fórmula Uno, Flavio Briatore. EFE/Valdrin Xhemaj/Archivo

Roma, 26 ago (EFE).- El hospital San Raffaelle de Milán, donde está ingresado Flavio Briatore, confirmó hoy que el empresario y ex magnate de la Fórmula Uno ha dado positivo al coronavirus, por lo que ha sido puesto en régimen de aislamiento de acuerdo con los protocolos de seguridad.

El establecimiento aclara, sin embargo, en una nota que Briatore fue hospitalizado "por una patología distinta al Covid-19" y que dio positivo después tras ser sometido a una prueba.

La confirmación oficial del hospital viene después de que en la mañana de este martes saltara la noticia de que Briatore, de 70 años, había contraído el coronavirus y estaba ingresado en condiciones graves, en medio de un foco de mas de 60 positivos entre los empleados de su exclusivo club discoteca Billionaire en Cerdeña.

Por la noche, el propio ex playboy llamó al Corriere della Sera para contar que le habían ingresado "por una prostatitis fuerte".

"Mientras estoy aquí me han hecho la prueba del Covid y no se aún si soy positivo", dijo al periódico.

Y cuando la periodista le señala: "todos escriben que lo es (positivo), Briatore replica: "puede que lo sea, con los vientos que soplan por Cerdeña...".

Después contó que sólo tenía una inflamación de la próstata y que se sentía bien, y un comunicado de Billionaire Life hablaba de que el empresario tenía solo "una ligera fiebre y síntomas de agotamiento"

Ayer se conoció la hospitalización de Briatore, después de trascender que se habían registrado más de 60 casos de positividad al Covid en el club Billionarie de Porto Cervo, el exclusivo local nocturno de su propiedad en la costa Esmeralda de Cerdeña.

El que fuera director deportivo del equipo Renault de Fórmula 1 y antes de Benetton Formula, había criticado las últimas semanas a las autoridades italianas por imponer restricciones al ocio nocturno.

"Incapaces en el Gobierno. El virus no sale de marcha solo de noche", llegó a decir.

El Billionaire había cerrado el pasado 17 de agosto, en medio de un enfrentamiento entre Briatore y el alcalde de la localidad de Arzachena, que había emitido varias órdenes restrictivas en la lucha contra el coronavirus, entre ellas el cese de la música a medianoche para impedir el baile.

Briatore, muy crítico contra estas restricciones, decidió entonces cerrar, acusando a las autoridades de querer convertir al ocio nocturno en el "chivo expiatorio" de la pandemia de Covid.