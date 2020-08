El expresidente Uribe dice que está preso por "inferencias" de la Corte Suprema

En la imagen, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (c). EFE/STR/Archivo

Bogotá, 26 ago (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe, en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia, aseguró este miércoles que está preso por "inferencias" y "sesgos" del alto tribunal, que le sigue un proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

"Me privan de la libertad con inferencias, por suposiciones acomodadas a sus sesgos, que van en contra de las pruebas del expediente, a pesar de las que faltan", dijo Uribe en una declaración difundida en redes sociales.

El pasado 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe, que renunció la semana pasada a su escaño en el Senado, al considerar que hay riesgos de que obstruya la Justicia.

NO HUBO CARTA

El exsenador agregó en su declaración: "Los magistrados, para ponerme preso ilegalmente, confunden respuesta a incidente de desacato de tutela con carta para presionar a un testigo. Otro episodio que evidencia el sesgo con el que fue redactada la providencia que me tiene detenido".

Uribe también aseguró que el magistrado César Augusto Reyes, que tuvo a cargo la ponencia que luego fue votada en la Corte, "infiere o supone (otra de sus más de 100 inferencias) que junto con el Dr. Jaime Lombana (su abogado defensor) preparé la carta de rectificación que debía ser firmada por (Juan Guillermo) Monsalve, testigo amigo de visitas y de teléfono de Iván Cepeda, quien pagó a su familia a través de ONG".

Monsalve es uno de los testigos clave del caso. Hizo parte del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y paga una condena en la cárcel bogotana de La Picota.

El exparamilitar, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia de Uribe, testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas el expresidente y su hermano Santiago Uribe.

La versión de Monsalve es que en ese predio se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones del grupo, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.

Monsalve posteriormente se retractó de esas acusaciones y dijo que cambió su testimonio por presiones de Diego Cadena, que fue un abogado que defendió al expresidente en la querella.

Uribe agregó: "Esto es falso, nunca se hizo carta para que Monsalve rectificara. Las interceptaciones, las fechas y el contenido de los correos, demuestran que lo único que preparaba la oficina del Dr. Lombana era la respuesta a un incidente de desacato en el Tribunal de Bogotá" en otro proceso.

EL CASO

El pasado 18 de agosto, Uribe, fundador del oficialista partido Centro Democrático, renunció a su escaño en el Senado luego de que la Corte le dictó prisión domiciliaria preventiva.

El caso que deja a Uribe en detención comenzó en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

El proceso contra Cepeda cambió cuando el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso, no solo lo archivó sino que le abrió una investigación por supuesta manipulación de testigos al demandante.