EEUU.- Trump llama a restablecer la "ley y el orden" en Wisconsin y asegura que "no se tolerarán los saqueos"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado este miércoles a restablecer la "ley y el orden" en el estado de Wisconsin y ha asegurado que "no se tolerarán los saqueos" a raíz de los disturbios provocados por los disparos ejecutados por un agente de Policía contra Jacob Blake, un hombre afroamericano.



El mandatario, que ha anunciado el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en el condado de Kenosha, donde se han producido las protestas, ha recalcado que "no se tolerará la violencia, ni los actos vandálicos y ataques incendiarios" en las calles estadounidenses.



"Mi equipo acaba de hablar con el gobernador (Tony) Evers y éste ha aceptado recibir ayuda federal", ha aseverado en un mensaje de Twitter el magnate neoyorquino, cuya Administración se está viendo salpicada por multitudinarias manifestaciones contra el racismo y la violencia y la brutalidad policial.



Así, ha manifestado que la ayuda federal tendrá como objetivo "restaurar la ley y el orden" en Wisconsin. Así, el gobernador del estado del noreste de Estados Unidos, ha confirmado que ha accedido a desplegar 500 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a las fuerzas de seguridad del condado afectado por los disturbios si bien no ha dado detalles sobre esta supuesta ayuda de la Administración Trump.



En un comunicado, sin embargo, el gobernador ha asegurado que "el apoyo a las fuerzas locales en Kenosha se ha vuelto necesario". Este miércoles, un adolescente de 17 años ha sido detenido por haber disparado presuntamente contra un grupo de manifestantes, lo que se habría saldado con dos muertos y un herido de gravedad.



El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha condenado la "innecesaria violencia" en Kenosha tras hablar con la familia de la víctima. Según informaciones de la CNBC, Biden ha transmitido su apoyo a la familia de Blake.



"De nuevo un hombre negro ha sido disparado por la Policía a plena luz del día, con todo el mundo mirando", ha aseverado el líder demócrata y el que fuera 'número dos' del expresidente Barack Obama. "¿Es este el país que queremos ser?", ha lamentado.



"He hablado con el padre y la madre de Jacob, su hermana y otros miembros de la familia. Les he dicho que hay que hacer justicia. Ponte en los zapatos de cualquier padre o madre negra de este país y pregúntate si es este el país que debemos ser", ha manifestado.