Ecuador no tiene notificación de China sobre el nuevo caso de camarón con COVID-19

Fotografía cedida por la Presidencia de Ecuador que muestra al mandatario Lenín Moreno (c) durante una visita una empacadora de camarón el 13 de julio de 2020, en Guayaquil (Ecuador). EFE/Presidencia Ecuador

Quito, 26 ago (EFE).- El Gobierno ecuatoriano no tiene aún ninguna notificación del Gobierno de China sobre un nuevo caso de empaquetados de camarón en los que se han descubierto presuntamente trazas de COVID-19, confirmaron a Efe fuentes oficiales.

"No hemos recibido ningún tipo de notificación, cuando la tengamos podremos estudiar el caso, y lo haremos con la máxima seriedad para garantizar la seguridad de los consumidores", aseguró a Efe una fuente autorizada del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

El nuevo caso se ha registrado en la provincia central china de Shanxi, que anunció este miércoles la prohibición de comprar, vender y utilizar camarón (gamba) blanco procedente de Ecuador tras casos en los que se han detectado el coronavirus SARS-CoV-2 en paquetes de estos productos congelados.

La fuente insistió en que Ecuador ha asumido este problema "con la máxima seriedad" desde un comienzo, y que trabaja con las autoridades chinas para garantizar "el mismo fin de siempre: que el camarón llegue a su destino bajo condiciones de seguridad alimentaria".

En los últimos meses, en diversos lugares de China se han detectado trazas de coronavirus en paquetes de mariscos, pescados o pollos congelados, la mayoría provenientes de Latinoamérica.

China es el principal comprador de ese producto premium acaparando entre el 62 % y el 65 % del volumen total exportado, aunque también llega a países como Japón, Estados Unidos y del continente europeo.

Con casi 4.000 millones de dólares en ventas al año, el camarón es el principal producto de exportación no petrolero del país suramericano, una industria de más de 50 años y que, en los últimos, se ha ido desarrollando gracias a la aplicación de nuevas tecnologías y sistemas de inocuidad.

INTENSIFICACIÓN DE LA VIGILANCIA

El pasado 10 de julio se descubrieron trazas de coronavirus en el empaquetado exterior de camarones blancos ecuatorianos de tres empresas: Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci y Edpacif, por lo que China suspendió temporalmente sus importaciones y ordenó la retirada de todos los paquetes de este tipo llegados desde el 12 de marzo.

No obstante, las dos primeras ya recibieron autorización de las autoridades para retomar sus ventas al país asiático tras mejorar sus protocolos de control.

Expertos consideran que el coronavirus no se transmite a través de la alimentación dado que, en cualquier caso, se podría acabar con el agente infeccioso al cocinarla.

Ecuador alega que las trazas han sido encontradas en el empaquetado exterior o en paredes de contenedores, con lo que el contagio puede tener cualquier origen, y no precisamente en la manipulación que se hace del producto en las industrias ecuatorianas.

Aun así, y para poder seguir exportando a China y a otros mercados, el Ministerio de Producción ha intensificado las medidas de vigilancia en todos los procesos de pesca y empaquetado.