Dúo alternativo Buscabulla narra su retorno a Puerto Rico en su primer disco

Fotografía promocional cedida por Mara Corsino donde aparecen los integrantes del dúo alternativo puertorriqueño Buscabulla, Luis Alfredo Del Valle y Raquel Berrios. EFE/Mara Corsino

San Juan, 26 ago (EFE).- El dúo alternativo puertorriqueño Buscabulla promociona su primer disco, "Regresa", que narra su retorno a Puerto Rico tras el huracán María y después de residir por casi diez años en Nueva York, donde arrancó su carrera musical independiente.

Integrado por la pareja de Raquel Berríos y Luis Alfredo Del Valle, estos dijeron este miércoles en una entrevista telefónica con Efe que el haber lanzado su debutante álbum "es un logro bien grande" después de todos los retos a los que tuvieron que enfrentarse para preparar el disco.

"Muchas veces yo me encontraba en Nueva York trabajando bien 'fajá' (comprometida), caminando sobre la nieve y pensando en si íbamos a lograr sacar el disco. Y el hecho de que lo logramos, y ya fuera par de meses, es algo muy significativo y emocional", destacó Berríos.

"Los discos son como un capítulo en la vida de uno", agregó la intérprete y compositora del 90 % de los temas del dúo, y quien describe su música como pop experimental en español.

BUSCABULLA EXPONE SU MÚSICA "CON LA IMAGINACIÓN"

A través de esa experimentación musical, Berríos y Del Valle combinan en sus canciones géneros como dance-pop, electrónica, bachata, reguetón, salsa y los autóctonos puertorriqueños de bomba y plena, los cuales incluyen en "Regresa", lanzado bajo la disquera independiente Ribbon Music, radicada en California (EE.UU.).

"La idea es tratar de hacer algo nuevo y no de categorías preconcebida, irnos con la imaginación", explicó Berríos, arquitecta y diseñadora de profesión, cuya segunda ocupación la profesó en Nueva York, donde conoció a Del Valle en una fiesta entre amigos.

¿CÓMO SURGIÓ BUSCABULLA?

Fue durante un compartir en el que Berríos y una amiga suya, con quien había hecho un dúo llamado En Teta, interpretaban varias canciones e iban a tocar un tema de Lady Gaga en español, a lo que Del Valle, con conocimiento en diversos instrumentos, entre ellos, la guitarra, se ofreció a acompañarlas.

Y ambos -Berríos y Del Valle- cargados de experiencia musical, la primera como "disjockey" y vendedora de discos en una tienda, y su compañero, quien domina la batería, el bajo, el teclado, la guitarra y la flauta dulce, lograron una combinación única.

"Nuestra metodología es hacer música conceptual, crear un lenguaje musical nuevo, que más que escribir canciones pegajosas o que bailen, explorar formas nuevas de hacer música", explicó Berríos.

Así, con su creatividad musical, empezaron a producir temas, y tras ganar una competencia de la cadena de tiendas de guitarras Guitar Center y la marca de calzado deportivo Converse, Buscabulla se ganó un premio de tiempo de estudio y hacer su primer "EP" (Extended Play) homónimo, lanzado en el año 2014.

Y entre los temas que se incluyó en dicho "EP", fue "Métele," que se incluyó en el documental "Mala Mala", que retrata la realidad de la comunidad transexual, transgénero y transformista en Puerto Rico.

Tras su primer EP, en el año 2017 Buscabulla lanzó otro titulado "Tártaro", y el dúo continuó progresando presentándose en diversos festivales y giras de espectáculos fuera de Estados Unidos.

EL PORQUÉ DE SU REGRESO A PUERTO RICO

No obstante, Berríos y Del Valle ya querían un cambio personal y profesional, por lo que optaron regresar a Puerto Rico.

Su plan principal era volver en septiembre de 2017, pero ahí fue cuando el huracán María devastó la isla, por lo que sus planes de regresar se atrasaron hasta principios de 2018, año en el que también tuvieron la oportunidad de presentarse en el reconocido festival musical Coachella.

"Estábamos un poco hartoS de Nueva York. La percepción es que las cosas están mejores allá, pero no es cierto. Nueva York es una ciudad bien difícil, cara, los inviernos son crueles y las oportunidades te aguantan hasta cierto tiempo. Diez años fueron bien largos en mi vida", admitió Berríos.

"Soñábamos con regresar a Puerto Rico, pero también tener un sustento económico. Poco a poco, mientras la banda fue creciendo, pues se convirtió en una fuente de dinero y cuando teníamos suficiente y firmamos con una disquera, pues hicimos el brinco. Queríamos una vida más fácil para liberar el tiempo para trabajar en la música", ahondó.

A SU REGRESO, AYUDARON A SUS COLEGAS

Y a su regreso a Puerto Rico, y con el fin de ayudar a sus compatriotas, el dúo creó la organización sin fines de lucro Puerto Rico Independent Musicians and Artists, con el propósito de ayudar económicamente a los artistas y músicos independientes.

Y desde su vuelta a su isla, Buscabulla ha proseguido dedicado completamente a la música, lanzando primero un par de sencillos de "Regresa", entre ellos, "Vámono", que refleja la "resiliencia" y resistencia de los puertorriqueños ante sus crisis sociales, y "Mío".

"El álbum refleja la alegría de estar de vuelta pero también es melancólico", puntualizó Raquel.