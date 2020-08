Djokovic luce mejor; tiene foja de 20-0 en 2020

NUEVA YORK (AP) — El cuello de Novak Djokovic lució mucho mejor. Su tenis también.

El serbio doblegó el martes 6-2, 6-4 al local Tennys Sandgren para avanzar en el torneo Western & Southern. Con ello, el número uno del ranking mundial mejoró a 20-0 su foja en lo que va de este año.

“En realidad estoy gratamente sorprendido por la forma en que me recuperé y en que me sentía hoy, no sólo físicamente y en general, sino específicamente del cuello porque esto me estaba preocupando”, manifestó Djokovic, quien buscará su 18vo cetro del Grand Slam a partir de la próxima semana, cuando comience el Abierto de Estados Unidos . “Hace cuatro o cinco días, creo que tenía muchos problemas”.

Éste es el primer torneo de la ATP en más de cinco meses, debido a la pandemia de COVID-19. Aunque Djokovic recibió atención de un masajista y jugó algo errático el lunes en su primer partido, tomó el control el martes desde el comienzo ante Sandgren. Se salvó de los cuatro puntos para quiebre que enfrentó.

Este torneo se suele realizar en Ohio, bajo el nombre de Masters de Cincinnati. Se mudó a Flushing Meadows, la sede del U.S. Open, a fin de llevar a cabo dos torneos seguidos dentro de una “burbuja” sin espectadores.

Djokovic dio positivo de coronavirus en junio, luego de organizar una serie de partidos de exhibición en Serbia y Croacia. Hubo espectadores en esos encuentros, donde no eran obligatorias las medidas de distanciamiento social ni las mascarillas.

Djokovic se medirá en los cuartos de final con Jan-Lennard Struff, el 34to del escalafón.

El otro duelo de cuartos en la parte alta del cuadro será entre Daniil Medvedev, el campeón defensor, y el español Roberto Bautisa Agut, 8vo preclasificado.

Medvedev accedió a la ronda de los ocho mejores con una victoria 6-3, 6-3 ante Aljaz Bedene, quien accidentalmente le dio un pelotazo a un camarógrafo en las tribunas durante el segundo set.

El camarógrafo no evidenció resultar herido por el impacto de la pelota, pero el supervisor de la gira de la ATP compareció en la pista para determinar si se debía descalificar a Bedene. El esloveno recibió una advertencia por comportamiento antideportivo.

Bedene, el número 61 del ránking mundial que superó la fase previa del torneo, se acercó al camarógrafo tras el término del partido, saludándole con el puño.

Medvedev dominó el partido a voluntad. El tercer cabeza de serie no afrontó bolas de quiebre y ganó el 89% de los puntos cuando puso en juego su primer saque.

El año pasado, el título del ruso en el Western & Southern fue parte de una racha de seis finales consecutivas, incluyendo el subcampeonato del Abierto de Estados Unidos, perdiendo ante Rafael Nadal en la final.

También avanzaron a cuartos de final la estonia Anett Kontaveit (12da preclasificada) y la belga Elise Martens (14ta). Ambas se anotaron expeditas victorias.

Kontaveit despachó 6-3, 6-3 a la checa Marie Bouzkova y Mertens dio cuenta 6-2, 6-3 de la rusa Veronika Kudermetova.