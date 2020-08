"Diez negritos" cambia de título en francés para "no herir"

El célebre libro "Diez negritos", de Agatha Christie, cambia de título en francés para retirar la palabra "nègre" -que tiene una connotación peyorativa-, con el fin de no "herir" al público actual, afirmó el miércoles el bisnieto de la autora.

"Debemos dejar de utilizar términos que pueden herir", dijo a la radio francesa RTL James Prichard, bisnieto de la reina del misterio y dirigente de la empresa propietaria de los derechos de sus obras.

El título en francés de la nueva edición publicada este miércoles es "Ils étaient dix" (Eran diez). Además, las 74 veces en que la palabra "nègre" figura en la versión original desaparecen y por ejemplo "La isla del negro", donde se desarrolla la trama, se convierte en "La isla del soldado", como en las versiones en inglés.

La editorial Masque "operó estos cambios a petición de Agatha Christie Limited con el fin de alinearse con las ediciones inglesa, estadounidense y todas las otras traducciones internacionales", dijo la empresa, contactada por la AFP.

El francés es una de las pocas lenguas que hasta ahora conservaba el título original, como es el caso del español y el griego.

"Cuando se escribió el libro, el lenguaje era diferente", explicó Prichard.

Publicada por primera vez en 1939 en Gran Bretaña, la obra llevaba por título "Ten little niggers" -el término "nigger" también tiene una connotación peyorativa en inglés-, pero al año siguiente salió en Estados Unidos como "And then there were none" (Y entonces no quedaba ninguno), con el acuerdo de la autora.

En el Reino Unido, el título fue modificado "en los años 1980 y hoy lo estamos cambiando en todo el mundo", dijo Prichard.

"Agatha Christie escribía sobre todo para entretener y no le habría gustado la idea de que alguien se sintiera herido por una de sus frases (...) No quiero que un título desvíe la atención de su trabajo", añadió.

"Diez negritos", adaptada al cine y a la televisión, es ante todo un fenómeno literario mundial, con más de cien millones de ejemplares vendidos. "Es su mayor éxito y el libro de crimen más vendido de la historia", recordó su bisnieto.

El anuncio agitó las redes sociales y el diario conservador Le Figaro estimó que se trata de "un nuevo triunfo de lo políticamente correcto".

