Colombia.- El exparamilitar Salvatore Mancuso será extraditado a Italia a pesar de las advertencias de Colombia

26/08/2020 El exparamilitar colombiano Salvatore Mancuso durante una audiencia judicial. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL EL TIEMPO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Colombia tiene 9 días para reaccionar o tendrá que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El antiguo líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico, será extraditado a Italia a pesar de las advertencias del Gobierno colombiano, que amenazaba con una batalla legal en caso de que se tomase esta medida.



Según un documento judicial emitido este miércoles por el juez federal Richard J. León y al que ha tenido acceso del diario colombiano 'El Tiempo', ya se ha dado la orden de extradición a Italia en un plazo que va hasta el 4 de septiembre.



Este sería el acuerdo al que habría llegado la defensa de Mancuso, que alega que lleva 153 días retenido en un centro de detención de migrantes, lo cual viola el plazo estipulado de 90 días que la ley establece para que éste sea deportado.



El texto señala que se "ha alcanzado un acuerdo de consentimiento entre las partes" que contempla que el "peticionario sea trasladado de Estados Unidos a Italia a más tardar el viernes" de la próxima semana.



Asimismo, el documento indica que tras la extradición, su abogado deberá presentar una moción desestimando todos los recursos presentados contra el Gobierno estadounidense.



Sin embargo, la resolución indica que la Fiscalía debe ser notificada de la orden de extradición con al menos 14 días de antelación, un plazo que no se cumpliría si finalmente Mancuso abandona el país antes del 4 de septiembre --quedan tan solo nueve días--.



Así pues, el Gobierno colombiano tendría algo más de una semana para lograr que se tramite una nueva solicitud de extradición. Las autoridades italianas, por su parte, han asegurado que están revisando los expedientes abiertos por narcotráfico contra el acusado para establecer si tiene deudas pendientes con la Justicia de dicho país.



SOLICITUD DE EXTRADICIÓN A COLOMBIA



A finales de la semana pasada el Ministerio de Exteriores colombiano solicitó la extradición del exparamilitar al país latinoamericano. Mancuso, cuya extradición se pospuso debido a la pandemia de coronavirus, debe responder por los dos procesos que tiene abiertos ante la Justicia colombiana; por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi mil personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.



El Gobierno colombiano comunicó entonces que se había solicitado la detención y la posterior extradición de Mancuso a través de la Embajada de Colombia en Washington, en base a una decisión del Tribunal Superior de Bogotá adoptada el pasado 11 de agosto que "le revoca la libertad a prueba y emite orden de captura en su contra".



Sin embargo, una extradición a Italia --pues también cuenta con pasaporte de esta nacionalidad-- confirmaría los temores de las víctimas y aquellos que se presentan como acusación particular contra Mancuso.



"Salvatore Mancuso tiene graves deudas pendientes con la justicia colombiana y por eso se ha pedido su extradición. Si piensa ser deportado a Italia, acudiremos a los principios de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad. Sus crímenes no quedarán en la impunidad", ha avisado el presidente colombiano, Iván Duque.



En este sentido, el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, ha explicado que, en caso de ser enviado a Italia, tal y como pretende la defensa, Colombia acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).



"El Gobierno de Colombia utilizará todos los canales judiciales en el marco de la cooperación internacional para insistir en la extradición de Salvatore Mancuso, basado en las decisiones de nuestros jueces", ha dicho.



En ese contexto, ha asegurado que "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se convierte en una opción muy importante (...) a través del sistema de queja individual prescrito en el Protocolo 11 de la convención de 1998".



Según Ceballos, "cualquier víctima que se sienta afectada por los delitos cometidos por Salvatore Mancuso puede recurrir ante ese tribunal, quien tendrá que presentar el caso ante uno de los miembros de la Comisión Europea, que es el Gobierno de Italia" y "el Estado colombiano y el Gobierno harán todos los esfuerzos para apoyar esas solicitudes".