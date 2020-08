Ciudad de México instala 70 módulos para detectar casos de COVID-19

Un trabajador del sector Salud practica la prueba rápida de la Covid-19, en uno de los nuevos quioscos instalados hoy, en Ciudad de México (México). La capital mexicana amplíó hoy, los quioscos de prueba rápida de la Covid-19. EFE/ José Pazos

México, 26 ago (EFE).- Las autoridades de la Secretaría de Salud de Ciudad de México desplegaron este miércoles más de 70 kioscos sanitarios para detectar infecciones por la COVID-19 en los barrios más afectados por la pandemia.

"La intención es detectar casos de COVID-19 mediante una consulta y una toma de prueba", expuso a Efe la doctora Alexis Paredes, responsable de uno de los módulos que se instalaron durante esta jornada.

En el marco del programa de detección y aislamiento de casos de COVID-19 se instalaron los kioscos sanitarios en las colonias que más infecciones han reportado en las últimas semanas en la capital, que se mantiene en alerta naranja por alto riesgo de contagio.

"La intención es detectarlos y buscar los contactos que han tenido y disminuir la propagación; tenemos programadas de 50 a 100 pruebas (...) si son necesarias, se hacen más", apuntó la doctora, que atiende la instalación del barrio de Peralvillo, en el noreste de la capital.

Aseguró que la prueba es "realmente muy sencilla" pues consiste en introducir el hisopo a través de la boca y de la nariz, guardarlo y enviarlo a un laboratorio.

"Es un poco molesto, pero es tolerable, es muy rápida, de tres a cinco días máximo tienen los resultados y se les da un seguimiento en caso de salir positivos", detalló.

LOS PACIENTES

En el módulo, Héctor aseguró a Efe que decidió acudir a realizarse una prueba porque tuvo contacto con parientes enfermos.

"Tuve contacto con algunos familiares que estuvieron en casa. Nos atendimos en casa, pero no he presentado síntomas, pero sí fue el contacto directo, vengo a hacerme la prueba", dijo Héctor, quien prefirió omitir su apellido.

El ciudadano expresó que entre sus conocidos hay varias personas que han presentado síntomas de COVID-19.

"Mi hija, unos primos, un amigo, varia gente, en el trabajo hubo compañeros que estuvieron enfermos. Sí, todos", contó.

Aun así, afirmó que "afortunadamente" él no ha manifestado signos, por lo que su decisión de hacerse la prueba es por seguridad.

"Más que nada por prevención en caso de que desarrollemos el virus y estemos contagiando el virus, es el objetivo", dijo.

Ciudad de México registra al día de hoy 92.970 casos acumulados, 5.899 activos con síntomas presentes en los últimos catorce días, 16.243 que se consideran sospechosos y han confirmado un total de 10.253 decesos.

México acumula 568.621 contagios y 61.450 defunciones por la COVID-19 de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud del país.