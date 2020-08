Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Laura se prepara para tocar tierra como huracán de categoría 4, se conocieron más noticias positivas sobre comercio y continúa la Convención Nacional Republicana.

Categoría 4

Ahora se espera que Laura se fortalezca para convertirse en huracán de categoría 4, provocando una peligrosa marejada ciclónica, vientos extremos y fuertes inundaciones cuando toque tierra más tarde hoy en el este de Texas y Luisiana. El evento podría generar daños por hasta US$18.000 millones y hacer que algunas de las refinerías de petróleo más grandes de Estados Unidos se mantengan cerradas por meses. El petróleo se mantiene estable cerca de máximos de cinco meses y los inversionistas esperan que el impacto del huracán en el suministro no dure mucho.

Soja

Se conocieron más noticias positivas sobre el comercio entre Estados Unidos y China, ya que la nación asiática se prepara para comprar cantidades récord de soja estadounidense este año, según personas con conocimiento del asunto. Los mercados respiraron aliviados después de que el acuerdo comercial pasara esta semana su revisión tras seis meses y ambas partes señalaran que estaban contentas con el progreso. Si bien puede haber mucha retórica contra China en la Convención Nacional Republicana de esta semana, la realidad es que EE.UU. necesita aprovechar la amplia y creciente demanda de los consumidores chinos.

Convención

En cuanto a la Convención Nacional Republicana, hubo más optimismo en los discursos de ayer. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, enfatizó los aspectos más positivos de la recuperación económica derivados de las medidas de confinamiento por el covid-19, destacando los niveles del mercado de valores y los repuntes en las ventas de viviendas y la manufactura. La primera dama, Melania Trump, que habló desde el jardín de rosas en la Casa Blanca, tuvo un tono más conciliador que muchos de los discursos entregados hasta ahora a los delegados, pidiendo unidad nacional en respuesta a la cifra de coronavirus. El vicepresidente Mike Pence y Kellyanne Conway, consejera de la Casa Blanca que está próxima a retirarse, están entre los oradores de hoy.

Mercados muy tranquilos

Los inversionistas de renta variable global se están tomando una pausa después de impulsar las acciones a nuevos máximos históricos. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific avanzó 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró 0,1% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 0,3% a las 5:50 a.m., hora del este, con cierta rotación hacia acciones cíclicas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a escasa variación en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,716% y el oro caía.

También hoy…

Se espera que los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. muestren que han mantenido su sólida recuperación cuando se den a conocer los datos de julio a las 8:30 a.m. Los operadores petróleo esperan una quinta semana consecutiva de disminución de los inventarios estadounidenses cuando se publiquen las cifras oficiales a las 10:30 a.m. El banco central de México informará los datos de su inflación trimestral a la 1:00 p.m. La Convención Nacional Republicana continúa. Dick’s Sporting Goods Inc., National Bank of Canada y Eaton Vance Corp. se encuentran entre las compañías que informarán resultados.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.