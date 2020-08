CIDH responsabiliza al Estado paraguayo por el asesinato de un periodista en 1991

Fotografía de archivo del periodista paraguayo, Santiago Leguizamón, el 26 de abril de 2012, en un evento en Asunción (Paraguay) para celebrar el día del periodista. EFE/Andrés Cristaldo/Archivo

Asunción, 26 ago (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo en el que responsabiliza al Estado paraguayo por la violación de varios artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el caso del periodista Santiago Leguizamón, asesinado por sicarios de narcotraficantes en 1991, en Pedro Juan Caballero (este).

Su hijo, Dante Leguizamón, divulgó este miércoles a través de sus redes sociales la comunicación oficial por parte de la CIDH, trece años después de que iniciaran el proceso en las instancias internacionales en 2007.

"Es un atisbo de justicia, una mínima justicia, digamos; una luz en el camino de todo el proceso, como un bálsamo también", dijo Dante Leguizamón en una conversación telefónica con Efe.

El informe de fondo de la CIDH responsabiliza a Paraguay de la violación de los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (prohibición de la tortura y malos tratos), 13 (derecho a la libertad de expresión), 8 (derecho a la Justicia) y 25 (Protección Judicial).

La CIDH emitió tres grupos de recomendaciones para el Estado paraguayo, relacionadas con la investigación del caso, la adopción de políticas públicas de protección a periodistas y la reparación integral a la familia de Leguizamón.

"La CIDH expide un informe de fondo y da al Estado tres meses para cumplir las recomendaciones. En el caso de que el Estado no cumpla, pasaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)", explicó.

Leguizamón, actual presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), señaló que por "la forma de litigar del Estado paraguayo" la familia descarta que en estos tres meses se vayan a implementar las medidas recomendadas por la CIDH.

"Nosotros vamos a presentar un escrito pidiendo que el caso vaya a la Corte IDH y vamos a ver si el Estado, en este tiempo, se contacta con nosotros para darle cumplimiento a las recomendaciones. Si no, el caso pasaría a la Corte IDH", agregó.

SIN AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN

Santiago Leguizamón fue asesinado el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil, por sicarios pagados por narcotraficantes, después de haber investigado y publicado ese mismo año reportajes sobre el tráfico de drogas en la zona de frontera.

Leguizamón comentó que "se abrió una carpeta fiscal", pero nunca hubo "una hipótesis certera" o una línea de investigación clara para encontrar a los autores materiales y morales del asesinato.

La causa sigue abierta "sin ningún tipo de voluntad específica para darle una investigación".

Desde el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP), se pronunciaron "con mucha satisfacción" por el informe de la CIDH, como dijo a Efe el secretario general adjunto del SPP, Santiago Ortiz.

Ortiz añadió que, en su momento, el Estado paraguayo "no hizo nada para encontrar a los culpables y sancionarles", lo que provocó después una "impunidad" total de "los crímenes contra los periodistas".

"Fue el primer colega asesinado en democracia, asesinado por grupos criminales del Día del Periodista (que en Paraguay se celebra el 26 de abril) y fue un mensaje de la mafia contra el periodismo libre", recordó.

En su opinión, este informe de fondo de la CIDH servirá como "una llamada de atención" para poner fin a la violencia sobre los periodistas, sobre todo en zonas como el este del país.

Paraguay carece de "legislación o mecanismos de defensa para periodistas y defensores de los Derechos Humanos", aunque cuenta con una Mesa Interinstitucional de Seguridad para Periodistas, que se reactivó este año tras el asesinato del periodista Leo Veras, también en Pedro Juan Caballero.

No obstante, Ortiz lamentó que esta iniciativa funcione "muy a pulmón" y añadió que requiere de más institucionalización para que "pueda existir un avance".

En este sentido, la familia Leguizamón espera que este logro ante la CIDH sirva "para la protección de los periodistas en Paraguay y contra la impunidad de los otros casos", ya que desde el asesinato de Santiago Leguizamón han muerto otra veintena de periodistas en circunstancias similares.

Hasta el momento, solo se ha avanzado en la investigación de la muerte de Pablo Medina, periodista del diario ABC Color asesinado en 2014.