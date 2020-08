Chile aprueba un plan económico y social para proteger a pacientes con cáncer

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 26 ago (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este miércoles el Plan Nacional del Cáncer, un paquete de medidas que buscan brindar apoyo socioeconómico a quienes padecen la enfermedad, la segunda causa de muerte en el país.

"No solo estamos saldando una deuda histórica con quienes padecen esta enfermedad y sus familias, sino también avanzando hacia un Chile más humano y solidario", afirmó el mandatario.

El plan contempla un fondo de 60.000 millones de pesos (unos 76 millones de dólares) para prestaciones y tratamientos de la enfermedad que actualmente no son cubiertos por el sistema de salud público.

La red de hospitales del Estado solo atiende algunos tipos de cáncer y solo desde julio pasado trata algunos de los más comunes, como el cáncer de pulmón, de tiroides, de riñón y mieloma múltiple.

La ley asegurará la creación de una Red Oncológica Nacional, que requerirá normalizar los hospitales oncológicos existentes y crear nuevos centros en la Red Asistencial de Salud del país, de acuerdo con los recursos que disponga para estos efectos la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año.

Según indicó el mandatario, a finales de 2021 se estima que ya se habrán construido 120 centros de atención primaria adicionales y 80 más estarán en período de estudio y licitación al fin de su mandato.

El plan recoge una política de formación de recursos humanos para el tratamiento del cáncer, entre especialistas médicos, profesionales de la salud e investigadores en la materia además de programas de capacitación o acompañamiento para las familias y personas que padezcan algún tipo de cáncer.

En materia de protección laboral, señala el texto, "ningún empleador podrá condicionar la contratación de un trabajador o trabajadora, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, al hecho de no padecer o no haber padecido cáncer".

Cada año en Chile se diagnostican 50.000 personas con cáncer y 25.000 personas pierden la vida raíz de esta enfermedad, la segunda causa de muerte en el país.