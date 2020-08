Bulgaria.- El ministro de Justicia presenta su dimisión por las fuertes críticas al proyecto de reforma constitucional

12/08/2020 Boiko Borisov, primer ministro de Bulgaria POLITICA BALCANES EUROPA BULGARIA INTERNACIONAL GOBIERNO DE BULGARIA



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia de Bulgaria, Danail Kirilov, ha presentado este miércoles su dimisión debido a las fuertes críticas vertidas por manifestantes y opositores contra el nuevo proyecto de reforma constitucional que el Gobierno se encuentra actualmente retocando.



El anuncio sobre su renuncia al cargo ha cogido por sorpresa al Gobierno del primer ministro, Boyko Borissov, que se reunirá esta tarde con los socios de la coalición para decidir si acepta o no su salida y quién sería su sucesor.



Según el diario 'Dnevnik', entre los nombres que el mandatario podría barajar para ocupar el cargo se encuentra el del profesor Georgi Bliznashki, si bien éste ha asegurado que no han contactado con él por el momento.



El anterior ministro de Justicia Hristo Ivanov ha condenado la decisión de Kirilov y ha destacado que "tirar sacos de arena sobre la cubierta no salvará el barco y no hará callar a los manifestantes". Así se ha referido a las semanas de protestas registradas en el país contra el Gobierno.



Los manifestantes siguen acusando al Ejecutivo búlgaro de corrupción y comportamiento mafioso y exige la salida del primer ministro. Además, cuentan con el apoyo de los opositores socialistas, que presentaron una moción de censura contra el Gobierno --moción que fue superada por el Ejecutivo a finales de julio--.



El partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) de Borisov presentó el proyecto de reforma constitucional la semana pasada, pero las voces críticas y los miembros de la oposición lo han rechazado por "deficiencias técnicas y sustanciales".



El presidente del país, Rumen Radev, así como los socialistas, piden también la dimisión del primer ministro, al que acusan de ser un corrupto y un mafioso.