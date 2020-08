Brasil.- Rivaldo: "Si el Barça pierde a Messi sin recibir nada a cambio será un drama"

29/03/2019 El exjugador de fútbol Rivaldo DEPORTES BETFAIR



El exjugador brasileño del FC Barcelona Rivaldo ha avisado de que "será un drama para el Barça perder a su mayor estrella sin recibir nada a cambio", por lo que ha estimado que "quizá no fuera tan mala solución vender" a Leo Messi "por una buena cantidad en el momento justo".



"Estoy triste por ver que Messi se pudiera marchar de esta manera. En un momento tan complicado por la crisis actual, será un drama para el Barcelona perder a su mayor estrella sin recibir nada a cambio. Y creo que ése será ahora el principal desacuerdo entre las partes, así que no me imagino una salida rápida más después del intercambio de burofaxes de ayer. Seguro que el club quiere sacar algo por él", valoró Rivaldo en declaraciones facilitadas por Betfair.



Comparando con otra situación similar, el brasileño subrayó que "el Real Madrid lo hizo bien porque la venta de Cristiano Ronaldo se cerró por unos 100 millones de euros". "En aquel momento se vio como un dudoso negocio, pero que atendiendo a lo que está pasando con Messi, quizá no fuera tan mala solución venderlo por una buena cantidad en el momento justo", comparó.



En cuanto al futuro del argentino, opinó que "el Manchester City sería la mejor opción". "Pese a la edad que tiene, a Messi le quedan unos cuantos años más de buen fútbol en su carrera y si tiene la oportunidad de jugar bajo las órdenes de Guardiola, no tardaría en brillar en Inglaterra. Incluso me imagino a Pep poniendo a todo el equipo al servicio de Messi, y con la clase que tiene Leo, podría marcar las diferencias en cualquier momento. Seguro que se saldría en la Premier", pronosticó.



Respecto a Ronald Koeman, con el que coincidió en el club azulgrana, dijo que es "un buen tiempo", pero también que "Suárez se merecía al menos una reunión personal con el presidente, la directiva y el entrenador para hablar del tema".



"Tiene contrato en vigor y deberá haber negociación para que se marche. Así que sí, definitivamente las cosas se tendrían que haber hecho de otra manera. Yo no estoy para nada de acuerdo con la salida de Suárez porque me parece un gran delantero y es complicado encontrar un recambio como él. Además, él, Vidal y Messi son buenos amigos. La decisión de Messi seguramente haya estado influenciada también por todo esto", calibró Rivaldo, que considera a su compatriota Neymar "el mejor jugador del mundo" ahora mismo.