Bielorrusia.- La OTAN asegura que no tiene mayor presencia en Europa del Este: "No puede usarse de excusa para reprimir"

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha insistido este miércoles en que la Alianza no ha aumentado su presencia militar en Europa del Este, por lo que las autoridades de Bielorrusia no puede usarlo "como excusa o pretexto" para reprimir violentamente las manifestaciones prodemocráticas que llenan las calles del país desde hace semanas.



A su llegada a la reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Berlín, Stoltenberg ha señalado que el pueblo bielorruso debe poder elegir su futuro con libertad y ha hecho un llamamiento para respetar la soberanía y la unidad territorial del país.



"La OTAN sigue vigilante y lista para proteger a sus aliados, pero no hay un aumento de su presencia militar en la región. Usar la OTAN como pretexto y excusa para reprimir las manifestaciones no está en absoluto justificado", ha subrayado el político noruego.



El líder aliado ha respondido así a los últimos movimientos de Minsk, después de que el Ministerio de Defensa de Bielorrusia haya puesto en alerta máxima a parte de las fuerzas militares y haya convocado a reservistas.



En medio de las multitudinarias protestas que piden su marcha, el presidente, Alexander Lukashenko, ha denunciado el "desplazamiento de las tropas de la OTAN a los territorios de Polonia y Lituania" para "desestabilizar la situación". Sus últimas apariciones públicas, de hecho, han sido junto a militares y portando un arma.



TENSIONES EN EL MEDITERRÁNEO



Igualmente, Stoltenberg ha expresado su preocupación por la situación en el Mediterráneo oriental, donde dos socios de la Alianza como Turquía y Grecia protagonizan una escalada de tensión, a cuenta de las prospecciones petrolíferas de Ankara en aguas reclamadas por Atenas.



"Necesitamos rebajar la tensión e iniciar un diálogo. Tanto Turquía como Grecia han sido importantes aliados durante muchos años y hay que buscar formas para hallar una solución", ha asegurado, indicando que ésta tiene que nacer de la solidaridad entre aliados de la OTAN y del derecho internacional.



Stoltenberg ha aprovechado igualmente para agradecer la labor de mediación que está realizando esta semana Alemania, cuyo ministro de Exteriores, Heiko Maas, ha visitado ambos países, y ha dicho que él mismo mantiene contacto regular con turcos y griegos para tratar de resolver la crisis.