Baltasar Garzón reitera la "ilegalidad" del proceso contra Saab en Cabo Verde

En la imagen, el exjuez español, Baltasar Garzón. EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Caracas, 26 ago (EFE).- El exjuez español Baltasar Garzón rechazó este miércoles la postura del Gobierno de Cabo Verde, que defiende la "legalidad" del proceso contra el empresario colombiano Alex Saab -acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro-, preso en el país africano desde el pasado 12 de junio y con orden de extradición a Estados Unidos.

La reacción de Garzón, quien forma parte de la defensa del empresario, se produjo tras una entrevista televisiva del ministro de Exteriores y de Defensa de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, en la que defendió la legalidad del proceso jurídico y rechazó una presunta politización del caso, como apuntan los defensores de Saab.

El exjuez español reiteró su petición al Ejecutivo caboverdiano de que "no ceda" a la presión de Estados Unidos y rechace la extradición de Saab, sobre el que pesan diversas acusaciones por presuntos delitos de corrupción.

"La única forma de restaurar la legalidad nacional e internacional es rechazar la extradición y liberar al agente diplomático venezolano Alex Nain Saab", dijo Garzón a través de un comunicado divulgado este miércoles.

DENUNCIA PROCESO ILEGAL

"Es particularmente grave e inexacta la afirmación del ministro de Exteriores, el señor Tavares, de que la detención del señor Saab que dio inicio al proceso de extradición fue legal", añadió Garzón en el comunicado.

La detención de Saab, con difusión roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) según el Gobierno estadounidense, se produjo cuando su avión hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal.

Pero la defensa del empresario aseguró que en ese momento no existía orden internacional de captura, sino que se produjo después de ser detenido.

Garzón también reiteró en el comunicado la denuncia de la defensa sobre las presuntas violaciones a las leyes y convenciones internacionales en el proceso contra Saab, quien, aseveró, "está arbitrariamente detenido" y se encuentra "en condiciones inhumanas, indefenso y sin derecho a un juicio justo con garantías".

CABO VERDE AUTORIZÓ LA EXTRADICIÓN

La Justicia de Cabo Verde autorizó el 14 de julio pasado la extradición de Saab a Estados Unidos, país que lo acusa de lavado de dinero.

Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se hallaba "en tránsito" en Cabo Verde para regresar al país tras hacer gestiones internacionales para la compra de alimentos.

De acuerdo a investigaciones de medios independientes y de la oposición venezolana, Saab se lucró con millones de dólares por la compra de alimentos de mala calidad que luego vendía con enorme margen de ganancia al Gobierno de Maduro, para ser distribuidos, como productos subvencionados, a ciudadanos de bajos recursos.

Estos alimentos son repartidos a través del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que de acuerdo con Maduro alcanza cada mes a 6 millones de familias y contiene productos como harinas y arroz por un monto superior a los 50 dólares.

Efe ha constatado que, en la mayoría de los casos, los productos son importados y sus empaques no muestran el aval de los organismos reguladores y de higiene de Venezuela.

Además, miles de venezolanos denuncian que el CLAP no les llega con periodicidad mensual, tal y como está establecido, sino que a veces pasan hasta tres o cuatro meses sin que llegue a sus hogares.