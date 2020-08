Azarenka acaba con racha ganadora de Jabeur y jugará las semifinales

En la imagen la bielorrusa Victoria Azarenka. EFE/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 26 ago (EFE).- La bielorrusa Victoria Azarenka ganó este miércoles en sets seguidos, 7-6 (9) y 6-2, a la tunecina Ons Jabeur en los cuartos de final del Premier 5 de Cincinnati y consiguió el pase a las semifinales por primera vez desde el 2013.

Azarenka, que también fue campeona en el 2013, llega a las semifinales sin haber perdido un set, y su rival será la ganadora del partido de cuartos de final que disputan la inglesa Johanna Konta, octava cabeza de serie, y la griega Maria Sakkari, decimocuarta preclasificada.

El primer duelo entre ambas confirmó el resurgir de Azarenka, que no hizo su mejor tenis en el primer set, cuando Jabeur, la pionera del tenis femenino tunecino, tuvo la oportunidad de haberlo ganado.

Pero al final la experiencia y el saque de Azarenka, dos veces campeona de Grand Slam, fue lo que hizo la diferencia al conseguir los tantos decisivos, para ya en la segunda dominar por completo y en una hora y 42 minutos asegurar la victoria.

Azarenka, que llegó a Flushing Meadows, donde este año se disputa el torneo de Cincinnati, debido a la pandemia del coronavirus, no había conseguido su primera victoria de la temporada después de perderse los primeros tres meses por razones personales y los siguientes cinco como resultado del COVID-19, ha surgido con su mejor tenis.

Sus únicos torneos de la temporada en Monterrey y Lexington terminaron en derrotas en la primera ronda, y Azarenka no había ganado un partido desde Cincinnati 2019.

Azarenka terminó esa mala racha con estilo, sorprendiendo a la cabeza de serie número 15, la croata Donna Vekic en sets seguidos en su primer partido del Premier 5 de Cincinnati, y luego superó a las francesas Caroline García y Alize Cornet en su primera semifinal de la WTA desde abril de 2019.