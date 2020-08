Aplazado a otoño el controvertido concierto en Alemania con 13.000 espectadores

El cantante canadiense Bryan Adams. EFE/MANUEL DE ALMEIDA/Archivo

Berlín, 26 ago (EFE).- Los organizadores del controvertido concierto anunciado para el próximo 4 de septiembre en Düsseldorf, con 13.000 espectadores, anunciaron hoy, miércoles, su aplazamiento hasta bien entrado otoño debido a la evolución de la pandemia y el aumento de contagios en Alemania. Bryan Adams, Rea Garvey o Sarah Connor estaban entre las actuaciones.

"Seguimos convencidos de que nuestra catálogo de medidas ofrece una amplia protección a fans, artistas y empleados", aseguró Marek Lieberberg, director ejecutivo de Live Nation en Alemania y organizador del concierto que se celebrará bajo el lema "Give Live A Chance", en un comunicado.

Agregó que a pesar de un plan de higiene convincente, los organizadores se han visto obligados, ante el aumento de contagios y las posibles restricciones de aforo - que a su vez han generado incertidumbre-, a llevar a cabo el concierto más adelante en otoño en una fecha por determinar.

Al mismo tiempo señaló que no se puede aplazar por más tiempo un pronto y sucesivo levantamiento de las limitaciones de público en el ámbito de la cultura y el deporte.

Se mostró convencido, asimismo, de que el modelo diseñado para el concierto de Düsseldorf es "el enfoque correcto para regresar de nuevo y de forma escalonada" a la celebración de conciertos.

Inicialmente se había acordado con las autoridades de Düsseldorf y el ministerio de Sanidad de Renania del Norte-Westfalia observar la evolución de la pandemia hasta el 31 de este mes y tomar después una decisión definitiva, indicó.

MÁS DE 7.000 ENTRADAS VENDIDAS

El concierto, para el que ya se han vendido más de 7.000 entradas, iba a ser el primer evento de esas dimensiones desde el inicio de la pandemia.

El anuncio del evento, con las actuaciones del canadiense Bryan Adams, el irlandés Rea Garvey y los alemanes Sarah Connor, The BossHoss, Joris y Michael Mittermeier, había sido recibido con recelos por parte de las autoridades regionales, pero no así por el alcalde de Düsseldorf.

Estaba previsto que el concierto, de 150 minutos, sin pausas y en parte en formato "unplugged", se celebrase en el estadio Merkur de Düsseldorf.

Su plan de sanidad, higiene y seguridad establece que los espectadores deberán registrare ya durante la compra de la entrada con sus datos de contacto, llevar mascarilla durante todo el evento y los asientos estarán dispuestos de tal manera que se garantice la distancia de seguridad de 1,5 metros.