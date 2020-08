Alumnos y docentes españoles, a la huelga para exigir un curso escolar seguro

Un profesor en una clase vacía. EFE/ Paco Santamaria/Archivo

Madrid, 26 ago (EFE).- Los alumnos de enseñanza secundaria de toda España y los profesores no universitarios de Madrid están convocados a la huelga en septiembre para protestar contra la "improvisación" de las administraciones y la "inseguridad" con que comenzará el curso escolar próximo, debido al riesgo de contagio de coronavirus.

Aunque de manera desigual, los brotes y los nuevos casos crecen día tras día en todo el país (2.415 en 24 horas solo ayer), hasta más de 412.000 desde que comenzó la pandemia en España, mientras el número de fallecidos se acerca a 29.000.

El Sindicato de Estudiantes (SE) anunció este miércoles una huelga en la enseñanza pública para los días 16, 17 y 18 del mes próximo.

Su portavoz, Coral Latorre, pidió que no se vuelva a repetir el "desastre" de la educación a distancia del pasado curso y se deje de "criminalizar" a los jóvenes por los brotes de coronavirus. "Queremos volver a clase", insistió.

Todos los centros españoles de enseñanza permanecieron cerrados totalmente a los alumnos entre mediados de marzo y de junio pasados, durante el estado de alarma, para contener la epidemia.

Para no perder el último trimestre escolar, las administraciones regionales -las encargadas de gestionar la educación en España-, centros y profesorado trataron de sustituir las clases presenciales por la educación telemática, aunque con un resultado muy desigual. Había estudiantes que no disponían de los equipos informáticos ni de la conexión a internet necesarios.

El SE apoyará, además, todas las movilizaciones convocadas en Madrid por la denominada "Marea Verde" en defensa de la educación y las huelgas en esta región convocadas por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM para los días 9 y 10 de septiembre.

En el caso de Madrid, las organizaciones de trabajadores docentes consideran que las medidas del plan regional de regreso a los centros escolares necesitan ser concretadas, al tiempo que critican que las clases no sean totalmente presenciales en todos los niveles.

Faltan menos de dos semanas para que 8,2 millones de estudiantes no universitarios comiencen las clases en España, con la inquietud de profesorado, familias y estudiantado.

Cada gobierno regional anuncia planes propios preventivos: pruebas PCR para el profesorado, grupos escolares con menos alumnos, clases semipresenciales y a distancia o contratación de más docentes.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dijo el martes que el curso debe iniciarse "con normalidad" y los centros educativos van a ser "seguros frente a la covid-19".

Los ministros de Sanidad, Educación y Política Territorial se reunirán mañana con los responsables regionales para tratar esta cuestión.