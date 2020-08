Alemania utilizará fondos de UE para recortar deuda

(Bloomberg) -- Alemania utilizará su parte del programa de rescate de la Unión Europea para evitar contraer más deuda en lugar de financiar nuevas iniciativas de crecimiento.

La coalición de la canciller, Angela Merkel, acordó gastar alrededor de 15.000 millones de euros (US$18.000 millones) de la Unión Europea en programas existentes, incluidas medidas que ya forman parte del plan de estímulo de Alemania, así como en la eliminación del uso de carbón en el país, según personas familiarizadas con las discusiones.

El objetivo del acuerdo, alcanzado el martes en Berlín, es mantener la nueva deuda bajo control en 2021 y 2022, cuando los fondos ingresen, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

El acuerdo indica que el Gobierno de Alemania está volviendo hacia sus tradiciones de disciplina presupuestaria después de suspender los límites constitucionales de deuda para contrarrestar las consecuencias de la crisis del coronavirus.

Durante los próximos dos años, Alemania recibirá 15.200 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea, según muestran los documentos parlamentarios. En comparación, el país ha puesto a disposición 1,2 billones de euros para apuntalar su economía golpeada por la pandemia.

La única iniciativa nueva en la que se utilizarán los fondos de la Unión Europea es un programa de 500 millones de euros para comprar computadoras portátiles y otros equipos para las escuelas, dijeron el miércoles miembros de los partidos gobernantes.

El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, dijo el martes que está viendo señales de que la economía se está recuperando mejor de lo esperado. Eso está generando llamadas de la Unión Demócrata Cristiana de Merkel para volver a la disciplina fiscal, dijeron las personas.

La administración de Merkel pronostica que la economía más grande de Europa se contraerá 6,3% este año y crecerá 5,2% en 2021. Se espera que el Gobierno revise sus proyecciones en septiembre, dijeron personas familiarizadas con las discusiones.

