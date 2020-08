Agente de Bolt confirma el positivo de la prueba de COVID-19 del velocista

El agente del legendario velocista jamaicano Usain Bolt confirmó este martes que el ocho veces medallista de oro olímpico dio positivo para coronavirus.

"La prueba de COVID-19 fue positiva, pero Usain no muestra ningún síntoma", dijo Ricky Simms en un correo electrónico al canal de noticias estadounidense CNN.

La declaración de Simms confirma informes anteriores de los medios jamaicanos que hacían referencia a que Bolt había dado positivo pocos días después de celebrar su 34 cumpleaños con una lujosa fiesta en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

El lunes, Bolt anunció en Instagram que se había puesto en cuarentena a la espera del resultado de la prueba que se realizó el sábado.

Bolt no confirmó el resultado de su prueba, pero instó a todos los que habían estado en contacto con él a que se pusieran en cuarentena.

"Hice una prueba el sábado para salir (de Jamaica) porque tengo trabajo", dijo Bolt en un video publicado en Twitter. "Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré adentro y estaré a salvo. Además, no tengo síntomas, me pondré en cuarentena y esperaré la confirmación para ver cuál es el protocolo".

Bolto añadió que "hasta entonces, llamaré a mis amigos y les diré una vez que entren en contacto conmigo y que estén a salvo, que se pongan en cuarentena y se lo tomen con calma".

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, dijo el lunes que la policía está investigando las circunstancias que rodearon la fiesta de cumpleaños de Bolt.

"Hay informes de una actividad relacionada con Usain Bolt", dijo Holness en una conferencia de prensa virtual.

"Todos estos asuntos están siendo investigados a fondo y la policía dará un informe en un futuro próximo", añadió.

Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, compitió por última vez a nivel internacional en el Campeonato Mundial de 2017 en Londres. Él y su pareja Kasi Bennet dieron la bienvenida al nacimiento de una hija en mayo.

