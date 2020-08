Abogado deportivo español espera una ardua negociación entre Messi y Barcelona

Imagen de un hincha del FC Barcelona durante una manifestación fuera del estadio Camp Nou después de que el astro Lionel Messi le dijera al club que tiene deseos de dejar el club, en Barcelona, España - August 26, 2020 REUTERS/Nacho Doce

Por Isla Binnie

MADRID, 26 ago (Reuters) - El anuncio de que Lionel Messi quiere irse de Barcelona parece que dará inicio a una ardua negociación en torno a los pequeños detalles de su contrato y la importantísima cláusula de salida, dijo el miércoles un abogado deportivo español.

El futbolista argentino de 33 años ha manifestado su deseo de dejar el club, a cuya cantera ingresó a los 13 años para comenzar una brillante carrera que se ha visto eclipsada en los últimos 12 meses bajo el mando del presidente del club, Josep Maria Bartomeu.

Los abogados de Messi se han referido a una cláusula del contrato de cuatro años que firmó en 2017 que le habría permitido dejar el club de forma gratuita, pero solo si lo solicitaba antes del 10 de junio.

Argumentarán que esa fecha, nominalmente el final de la temporada, ahora es irrelevante después de que el coronavirus provocara una extensión de la temporada y que el equipo jugara hasta agosto.

El club responderá seguramente que dicha fecha es la relevante y, por lo tanto, su partida en este momento activaría una cláusula de rescisión de 700 millones de euros (827 millones de dólares) en caso de que cualquier club esté interesado.

"Creo que Barcelona está en una posición más fuerte, pero Messi ciertamente ha demostrado la debilidad que podría tener Barcelona", dijo a Reuters el abogado deportivo Santiago Nebot, quien ha sido asesor general del sindicato de futbolistas españoles AFE.

"Si le dice al Barcelona 'quiero irme, dame un traspaso gratis' y el Barcelona dice que no, no hay absolutamente nada que pueda hacer", dijo Nebot, que no ha visto el contrato de Messi.

El miércoles, el secretario técnico del Barcelona, ​​Ramon Planes, dijo que "nuestra idea en el club sigue siendo construir un nuevo ciclo ganador en torno al mejor jugador del mundo... estamos trabajando internamente para convencer a Leo".

Nebot se mostró de acuerdo.

"Necesitan negociar para que se quede, convencerlo de que se quede este año y esperar una temporada realmente buena, traerle un buen equipo y lograr muchas victorias para que quiera terminar su carrera en el Barcelona", dijo. "Creo que ese es su plan".

(Reporte de Isla Binnie, Editado en español por Rodrigo Charme)