UE.- Los ministros de Defensa de la UE tratarán mañana el futuro de la misión en Mali tras el golpe de Estado

BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Defensa de la UE tratarán este miércoles en la reunión informal del ramo que se celebra en Berlín el futuro de la misión militar de la UE en Malí, donde ha triunfado un golpe de estado militar que ha provocado la salida abrupta del presidente, Ibrahim Boubacar Keita.



"El golpe de estado ha tocado las misiones de la ONU y de la UE en Malí", admite un alto cargo de la UE, que señala que ahora el bloque europeo tiene que decidir cómo reposicionarse en el país africano. Por el momento, la UE se ha adherido a los llamamientos de la Unión Africana para que se restablezca el Estado de Derecho y se ponga en libertad a los dirigentes detenidos. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) se ha ofrecido a mediar para promover una salida a la crisis en línea con las aspiraciones de la ciudadanía maliense.



Aunque 18.000 soldados han recibido entrenamiento de la UE y el golpe ha sido acogido por la mayoría del Ejercito maliense, el alto funcionario de la UE ha defendido que la cúpula del golpe militar no han recibido adiestramiento de la EUTM Malí.



Por el momento la misión en Mali, que cuenta con un contingente de 300 militares españoles, ha cesado su actividad por los últimos acontecimientos, aunque sigue en marcha en Burkina Faso y Níger, donde también opera.



TENSIÓN CON TURQUÍA EN EL MEDITERRÁNEO



No es descartable que los ministros saquen a relucir las tensiones en el Mediterráneo, con las prospecciones ilegales de Turquía en aguas reclamadas por Grecia, aunque el asunto no sea parte de la agenda oficial del encuentro.



Asimismo, los ministros estudiarán como cooperar más con la ONU y la OTAN para que las misiones de la UE, que en muchas ocasiones tocan los mismos territorios y finalidad, puedan cooperar más.



Desde hace meses está pendiente que la operación Irini de la UE en el Mediterráneo, centrada en el embargo de armas en Libia, pueda cooperar con la misión Sea Guardian de la OTAN para compartir información, al igual que hacía con 'Sophia', la anterior misión de la UE . El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, participará en la reunión, por lo que este tema se abordará.



Las negociaciones se encuentran encalladas por las tensiones crecientes entre socios de la Alianza como Grecia y Turquía, además de la decisión de Francia de redoblar su presencia en la zona, en defensa de Atenas. Además Turquía es crítica con la misión Irini desde que la lanzó la UE, al entender que es imparcial y desequilibra la balanza en el escenario libio, donde Turquía apoya al Gobierno de unidad encabezado por Fayed Serraj.



"Esperamos superar este problema, queremos repetir lo que ya ha funcionado bien. El único objetivo de la misión es aplicar el mandato de la Conferencia de Berlín y del Consejo de Seguridad de la ONU", ha señalado el alto funcionario. "Esperamos que Stoltenberg nos ayude a lograr este objetivo", ha resumido.