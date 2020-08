Secretaría de Turismo relanza el sitio Visit México tras críticas y burlas

El ministro de Turismo de México, Miguel Torruco, visita el stand de su país durante una entrevista mantenida con EFE en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR). EFE/Emilio Naranjo/Archivo

México, 25 ago (EFE).- La Secretaría de Turismo (Sectur) relanzó este martes el sitio web Visit México tras críticas de empresarios y burlas de usuarios por la publicidad fallida y errores de la página en la reactivación económica del último mes.

La página se "robusteció" con patrocinios y acuerdos con empresas como Google, Discovery Network, MasterCard, Yankees de Nueva York, Ford y Aeroméxico, además de incorporar tecnología como 'big data' e inteligencia artificial, expuso Miguel Torruco, titular de Sectur, y recoge un boletín.

"Cuando alguien piense en México, lograremos conectarlo con destinos, productos y servicios turísticos de una manera más ágil, dinámica, eficaz y precisa. Queremos que la nueva era del turismo sea para todos", expresó Torruco en un acto desde un hotel de Santa Fe, en Ciudad de México.

La renovación ocurre después de que a inicios de mes la página mostró traducciones imprecisas al inglés de ciudades y estados de México, como "Warrior" en vez de Guerrero, "New Lion" por Nuevo León y "Noble" en lugar de Hidalgo.

Además, el ministerio avaló la campaña "Mom I'm in Acapulco", acusada de clasista por mostrar a jóvenes privilegiados de la capital mexicana mientras viajan a esta playa del sur del país para incurrir en excesos.

Estos hechos no solo despertaron burlas, sino la molestia del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que advirtió de un "importante daño" en plena reactivación económica tras la crisis de la COVID-19.

El turismo aportaba casi 9 % del producto interno bruto (PIB) nacional y más de 4 millones de empleos antes de pandemia, según el CNET, que calcula que hay 500.000 empresas en riesgo.

"Estamos digitalizando al sector y democratizando al turismo para que tour operadores, agencias de viajes, restaurantes, hoteles, guías de turistas, artesanos y muchos otros prestadores de servicios de la amplia cadena de valor turístico se beneficien", aseveró Torruco este martes.

El titular de Sectur presumió la renovación de Visit México como un plan para reactivar la industria, al señalar que 56 % de los consumidores conectados compraron un producto del sector viajes en el último año, y 77 % de ellos hizo su última compra a algún destino nacional.

También afirmó que contribuirá a la digitalización del 80 % de las micro y pequeñas empresas turísticas sin presencia en internet.

Dentro del consejo que ahora asesorará el funcionamiento de la página también están la plataforma Fuerza Migrante y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El sitio promocionará los 121 Pueblos Mágicos de México, 49 hoteles y trece restaurantes del Programa Tesoros de México, 35 sitios considerados Patrimonio Mundial, 193 zonas arqueológicas abiertas al público y otros atractivos.

"Visit México será un antes y un después en la labor de promoción turística. Damos un paso firme en la estrategia digital para hacer más con menos, pero con una visión global", aseguró el secretario de Turismo.