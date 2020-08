Rusia.- El Kremlin pone en duda la tesis alemana del envenenamiento a Navalni

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Kremlin ha restado credibilidad al informe publicado el lunes por médicos alemanes y que apunta el envenenamiento como hipótesis más probable para explicar la situación del opositor ruso Alexei Navalni, ya que considera que dicho informe se ha hecho de forma apresurada.



"No podemos tomarnos en serio esas acusaciones", que "no son más que ruido vacío", ha zanjado este martes el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, en declaraciones a los periodistas, según informan las agencias oficiales rusas.



En este sentido, ha subrayado que, "primero, es necesario identificar la sustancia para descubrir qué es lo que ha causado el estado" de Navalni. A día de hoy, ha añadido, "todo lo que se puede decir es que el paciente está en coma" y "no hay ninguna base para una investigación".



El jefe de oficina forense del Departamento de Salud de Moscú, Sergei Shigeev, también ha considerado "demasiado apresuradas" las conclusiones del equipo alemán, después de examinar los datos publicados en medios. "Hay mucha información sobre el posible envenenamiento que ya se da como un hecho probado", ha declarado a la agencia TASS.



Shigeev ha explicado que, por ahora, solo se podría concluir que el paciente tiene una baja actividad de colinesterasa, pero por razones "desconocidas". Así, en su opinión, no se podría atribuir a inhibidores o a otras sustancias tóxicas introducidas de forma artificial en el organismo de Navalni, ya que también se da en situaciones de enfermedad crónica.



"Además, la imagen clínica de la urgencia y del desarrollo de la enfermedad en estas condiciones y circunstancias particulares no se corresponden con la imagen típica de esta forma de envenenamiento", ha añadido este experto, en línea por tanto con la tesis manejada con los médicos que atendieron al dirigente opositor en el hospital de Omsk.



La clínica Charité de Berlín, en la que permanece ingresado Navalni desde el sábado, hizo público el lunes un comunicado en el que afirma que el opositor "fue envenenado con una sustancia del grupo de ingredientes activos de los inhibidores de la colinesterasa". La sustancia por ahora es "desconocida", aunque los médicos ya le están tratando con atropina.



El paciente permanece ingreado en coma inducido. "Su estado es grave, pero actualmente su vida no corre el peligro", reza la nota oficial del centro, en la que no se descartan que pueda haber efectos a largo plazo, "especialmente en el área del sistema nervioso".



El Gobierno alemán también había considerado "bastante probable" la tesis del envenenamiento para explicar la situación de Navalni y la propia canciller, Angela Merkel, ha instado a Moscú a investigar de forma exhaustiva el caso y llevar ante la Justicia a los responsables de su presunto envenenamiento.