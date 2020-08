"Queremos cambio y empieza con noviembre", dice LeBron indignado por ataque policial

En el marco de la indignación general en la NBA por un nuevo ataque de la policía contra un hombre negro, LeBron James hizo un llamado este lunes a "hacer el cambio" en Estados Unidos comenzando por las elecciones presidenciales de noviembre.

Al término de un partido de playoffs de Los Angeles Lakers, la superestrella de la NBA envió sus condolencias a la familia de Jacob Blake, hospitalizado después de recibir varios disparos por la espalda de la policía en Kenosha (Milwaukee) cuando trataba de entrar a su camioneta con sus tres hijos mirando.

"Esto es de lo que hemos estado hablando y de lo que seguiremos hablando", dijo James sobre las continuas protestas contra el racismo y la brutalidad policial que llevan a cabo los jugadores de la NBA en Disney World (Orlando), sede del final de temporada.

"Yo tengo dos hijos y siendo afroamericano en Estados Unidos, y ver lo que sigue pasando con la brutalidad policial, con la injusticia, es muy preocupante", afirmó el alero.

"Queremos cambio, como comunidad realmente queremos cambio, y eso comienza por noviembre", dijo James sobre las elecciones presidenciales que enfrentarán al republicano y actual mandatario Donald Trump y al demócrata Joe Biden.

En junio, en medio de la indignación nacional por el crimen del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, James lanzó una plataforma llamada "More than a Vote" (Más que un Voto) para promover la participación electoral de los estadounidenses negros en las presidenciales del 3 de noviembre.

"Por esto comencé esa iniciativa, para que la gente entienda lo que está en riesgo", dijo el ganador de tres anillos de la NBA. "Si seguimos hablando del cambio tenemos una oportunidad de hacer el cambio".

James, quien apoyó a Hillary Clinton en las elecciones que perdió frente a Trump en 2016, ha sido un feroz crítico del presidente en los últimos años.

En uno de sus múltiples mensajes políticos, el alero portó la semana pasada en una conferencia de prensa la clásica gorra roja de Trump pero que en lugar de portar la inscripción "Make America Great Again", decía "Make America Arrest the Cops who Killed Breonna Taylor" (Haz que Estados Unidos detenga a los policías que mataron a Breonna Taylor).

Breonna Taylor es una mujer negra que murió por disparos de la policía en su apartamento en marzo.

