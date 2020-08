Presidente español pone "estado de alarma" a disposición de las regiones por coronavirus

MADRID, 25 ago (Reuters) - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso el martes la herramienta del estado de alarma a disposición de las comunidades autónomas si lo consideran necesario para controlar el coronavirus en sus territorios tras dispararse los casos en regiones como Madrid, Cataluña, País Vasco o Aragón.

"Para el Gobierno de España la evolución de la curva es preocupante", dijo Sánchez en una comparecencia tras el consejo de ministros.

Si un presidente autonómico lo considera necesario, podría solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma en todo o parte de su territorio, y acudiría al Congreso junto al Gobierno a pedir la autorización, dijo Sánchez.

El presidente también anunció que al menos 2.000 militares entrenados como rastreadores de contactos están a disposición de las regiones si necesitan ayuda para controlar la evolución de la pandemia, e instó a las que aún no hayan hecho la implantación de la aplicación para móviles RadarCovid. "Quisiera transmitir un mensaje de alerta y serenidad. De alerta porque la evolución no es buena, especialmente en algunos territorios, y de serenidad porque estamos lejos de la situación de mediados de marzo y no debe producirse un miedo que nos paralice y nos impida actuar", agregó el presidente.

El Gobierno español levantó a finales de junio el estado de alarma tras uno de los confinamientos más duros de Europa, pero los casos nuevos, si bien más leves en muchos casos no han parado de crecer en las últimas semanas.

España acumula 405.426 casos de coronavirus desde que empezó la pandemia tras un repunte de infecciones la semana pasada, la peor en cuanto a número de contagios desde finales de marzo.

El Ministerio de Sanidad añadió casi 20.000 nuevas infecciones la semana pasada tras revisar al alza el número casos al menos en cuatro días de la semana pasada. (Información de Emma Pinedo Editado por Jose Elías Rodríguez)