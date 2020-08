Portaltic.-Samsung se plantea suspender la serie Galaxy Note a partir de 2021, según The Elec

01/08/2019 El smartphone Galaxy Note 10 de Samsung POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA



La compañía surcoreana Samsung está considerando suspender la serie Galaxy Note a partir del próximo año e incorporar su lápiz óptico S Pen en los próximos dispositivos de la serie Galaxy S21.



La decisión de Samsung de eliminar la serie Galaxy Note dependerá del rendimiento de ventas del Galaxy Z Fold 2, de este año, según ha afirmado el portal coreano The Elec.



El portal ha indicado que el próximo Samsung Galaxy S21 Ultra llegará el próximo año con el lápiz óptico S Pen, hasta ahora exclusivo de la serie Galaxy Note.



Asimismo indica que el nombre en clave del Galaxy S21 es 'Unbound' y los modelos serán M1, N2 y O3, siendo este último el más alto, que según el informe no contará con los sensores 3D Time of Flight (ToF).



The Elec también señala que, según sus fuentes, el próximo Galaxy Z Fold 3 podrá lanzarse en la segunda mitad del 2021, pero no hay indicios para el lanzamiento de la serie Galaxy Note 21, ya que dependerá del rendimiento de las venta de sus dispositivos plegables.



Con la serie Galaxy Note, Samsung suele vender alrededor de 10 millones de unidades a finales del mismo año del lanzamiento. Sin embargo, las ventas de la serie Galaxy Z Fold todavía no han alcanzado esas cifras.