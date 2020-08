Polémica en Canadá por la adaptación en Quebec de "Brooklyn Nine-Nine"

En la imagen, la actriz argentino-estadounidense Stephanie Beatriz, quien interpretó a Rosa Díaz en la comedia estadounidense "Brooklyn 99". EFE/Armando Arorizo/Archivo

Toronto (Canadá), 25 ago (EFE).- La adaptación en la provincia canadiense de Quebec de la popular comedia estadounidense "Brooklyn 99" está causando polémica por la decisión de la compañía canadiense Videotron de sustituir a los personajes latinos del original por mujeres blancas.

Videotron ha tomado la decisión de que los personajes latinos Amy Santiago y Rosa Díaz de la serie original, interpretados respectivamente por las actrices Melissa Fumaro y Stephanie Beatriz, respectivamente, sean dos mujeres blancas, las actrices Mylène Mackay y Bianca Gervais, en "Escoude 99".

La decisión fue criticada inicialmente por Fumaro en Twitter, cuando el pasado 20 de agosto mostró su incredulidad porque el tráiler de la versión quebequesa de la serie de televisión revelase que la mayoría de los actores elegidos son blancos, cuando precisamente la diversidad racial es una de las características de "Brooklyn Nine-Nine".

"¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Esto es como mirar a través de otra dimensión", explicó Fumaro en su cuenta de Twitter para posteriormente preguntar cuál es la población latina de Quebec.

Su compañía de reparto se sumó a la crítica respondiendo al tuit original de Fumaro con un emoticón de incredulidad.

Un día después, Fumaro añadió que aunque entiende que "la población latina es muy pequeña en Quebec (¿y cuántos de ellos son actores divertidos?) los papeles de Amy y Rosa podían haber sido para cualquier BIPOC (negro, indígena, gente de color) así que es decepcionante que sea una oportunidad perdida".

Finalmente, Fumaro declaró que "si el programa tiene éxito", espera que los creadores "aprovechen la oportunidad para contratar más BIPOC en papeles secundarios e invitados".

Pero tras la serie de tuits de Fumaro, "Urbania", una web de noticias de Quebec, recopiló las reacciones de algunas actrices latinas de Quebec a la decisión de Videotron de adaptar "Brooklyn Nine-Nine" sin actrices de esa ascendencia.

Una de ellas, Roberta Arguello, declaró que soñaba con interpretar a Rosa.

"Mi agente envió mi archivo en enero pasado. Incluso tenía una foto mía como detective para otro papel que estaba tratando de tener en inglés", declaró Arguello, que criticó que ni siquiera se le permitió hacer una audición para el papel.

"No quiero que me den papeles, solo quiero tener la oportunidad de hacer una audición", añadió Arguello en "Urbania".

Arguello también criticó la falta de diversidad en la televisión quebequesa al señalar que es una lucha que tienen: "No tener un papel de latina, sino tener un papel muy corto".

Alice Pascual, otra actriz latina de Quebec, también criticó la decisión de la productora al decir que "en la serie original, los dos primeros papeles son interpretados por mujeres latinas. Algo está mal con la asignación de roles".