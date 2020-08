Pfizer, Raytheon y Exxon saldrán del Dow por la división de acciones de Apple

Vista del logo de la empresa estadounidense Pfizer en la sede mundial de la compañía en Nueva York (Estados Unidos).. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 25 ago (EFE).- La empresa farmacéutica Pfizer, la industrial Raytheon Technologies y la energética Exxon dejarán de cotizar en el Dow Jones de Industriales el próximo lunes 31 de agosto después de que el índice se haya visto obligado a realizar cambios estructurales por la decisión de Apple de dividir entre cuatro sus acciones.

Según informó el S&P Dow Jones en un comunicado, aunque la decisión de Apple no le resta capitalización bursátil, dejar igual a las 30 grandes cotizadas del Dow le habría dado al sector de las tecnologías una "representación más pequeña", por lo que a juicio del índice es necesario incorporar a las compañías Salesforce, Amgen y Honeywell.

De esta forma, la firma de software bajo demanda Salesforce.com reemplazará a Exxon Mobile, la biotecnológica Amgen sustituirá a Pfizer y la industrial Honeywell International, que fue retirada del índice en 2008, hará lo propio con Raytheon Technologies.

"La decisión también ayuda a diversificar el índice al eliminar la superposición entre empresas de alcance similar y agregar nuevos tipos de negocios que reflejan mejor la economía estadounidense", apuntó el S&P Dow Jones en la nota.

El Dow Jones de Industriales es un índice ponderado por precio que recoge a las 30 empresas más representativas del país, lo que significa que las acciones de mayor valor contribuyen con más puntos a los movimientos diarios del índice.

Las acciones de Apple cotizan actualmente por encima de las otras 29 acciones del Dow, lo que le da mayor influencia sobre los movimientos diarios del componente.

Esto dejará de ser así una vez se produzca la división de los títulos de Apple, que hará que cada accionista reciba cuatro acciones por cada una que ostente y que el precio por título ronde los 125 dólares, por debajo de otras grandes cotizadas como 3M, Johnson and Johnson o Microsoft.

En este sentido, las tres nuevas incorporaciones al Dow tienen altos precios en sus acciones, lo que significa que también tendrán un impacto significativo en sus oscilaciones diarias.

Estos movimientos dejarán fuera a una firma histórica del Dow como Exxon Mobil, que bajo el nombre de Standard Oil Of New Jersey se unió por primera vez cuando el componente pasó de 12 a 30 miembros en 1928.

Los cambios han sido percibidos por los analistas como la mayor reorganización del Dow Jones desde 2013, cuando el índice eliminó a Bank of America, Hewlett-Packard y Alcoa por Goldman Sachs, Nike y Visa.

"Estoy sorprendido por la noticia, ya que la energía todavía impulsa al mundo, pero sabemos el poco favor que genera. Tampoco estoy seguro de que haya mucha diferencia entre Pfizer y Amgen ni entre Honeywell y Raytheon", opinó en declaraciones a la CNBC el director de inversiones de Bleakley Advisory Group, Peter Boockvar.

Tras la noticia, las expulsadas perdían en torno a un 2 % en el parqué neoyorquino mientras que Salesforce, Amgen y Honeywell subían entre un 3 y un 5 %.

En lo que va de año, el Dow Jones de Industriales se ha revalorizado un 10,8 %, si bien desde la enorme caída del mercado en marzo por la pandemia del coronavirus ha logrado avanzar un 55 % en apenas cinco meses.