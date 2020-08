México.- Arturo Ripstein muestra su cine más peculiar con 'El diablo entre las piernas'

18/02/2020 El director Arturo Ripstein POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA MÁLAGA FESTIVAL DE CINE



El director mexicano Arturo Ripstein ha presentado este miércoles dentro de la programación del Festival de Málaga su cine más peculiar con la película 'El diablo entre las piernas'. La cinta, que está rodada en blanco y negro y con numerosos planos secuencia, muestra "el deseo y el sexo en la vejez". Ripstein ha mantenido un encuentro virtual con la prensa junto a la guionista Paz Alicia Garciadiego, en el que han explicado las claves y el trasfondo de la película.



En esta película, un anciano mata su aburrimiento deambulando por la casa acechando a Beatriz, su mujer. Los conflictos desgastan y el equilibrio se rompe, pero ella ya no sabría vivir de otra manera. A la vez, se siente deseada y sobre todo deseable. Quiere comprobarlo. Por ello, una noche sale de casa sin rumbo alguno con un solo propósito: sexo. Su regreso a casa desata la hecatombe. Dinorah, la criada, no puede permitir tal osadía y toma partido



La guionista Paz Alicia Garciadiego ha hablado de la cinta como una película que reflexiona sobre el sexo y el deseo en la vejez. Para ello, centró su texto en la creación de una atmósfera cargada de significado en la que "los olores" cobran un importante papel. "Esos olores que se ven en la película estaban escritos en el guión porque lo infilmable ayuda a comprender mejor el significado único de la película", ha puntualizado el director mexicano.



La relación guionista-director no es nueva, llevan trabajando juntos desde hace más de 30 años. Ripstein siempre le ha pedido a Garciadiego guiones "completos" con todos los detalles para que todo el equipo hiciera "una sola película y no varias historias". De hecho, el mexicano ha remarcado que los guiones de Paz Alicia "se crean para existir y no para rodarse".



"'El diablo entre las piernas' muestra un matrimonio aislado del mundo, pero en los pasillos de la casa se cuela un testigo: la cámara". A ese "ojo mecánico" se añade otro personaje que se cuela en la vida del matrimonio: Dinorah, la criada.



La película, cargada de reflejos en el espejo de los personajes, surge del propio pensamiento de la guionista sobre su paso a la vejez. "Un día me miré en el espejo y dije: esa no soy yo. Ese dolor al darme cuenta de la vejez me motivó a escribir el guion", ha dicho la escritora, quién ha asegurado que ha escrito muchos cuentos durante el confinamiento.