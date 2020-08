Mayor productor de soja descubre que creció más de lo esperado

(Bloomberg) -- Brasil, el mayor productor y exportador de soja del mundo, espera que la producción aumente a un nuevo récord, y una agencia estatal descubrió 14,4 millones de toneladas métricas adicionales de cultivos en las últimas siete temporadas.

Conab informó el martes que una revisión de datos desde 2013-2014 mostró el volumen adicional después de que surgiera una gran brecha entre suministros y existencias en 2017-2018. En la última temporada, la producción estimada se incrementó de 120 millones a 124,5 millones de toneladas, dijo Guilherme Bastos, quien asumió la dirección de la agencia a principios de año.

“No tenemos problemas para revisar las cifras siempre que tengan sentido”, dijo Bastos en un seminario web. “Somos conscientes de que nuestras cifras tienen un impacto en el mercado global y tenemos el compromiso de trabajar con total transparencia”.

La producción en 2020-2021 puede aumentar 7,2% a 133,5 millones de toneladas, y las exportaciones aumentarían a un récord de 87 millones de toneladas. La caída del real brasileño frente al dólar está impulsando la competitividad del país en el mercado global y probablemente impulsará las ganancias, señala Conab.

En la revisión de siete años, se agregaron 12 millones de toneladas en las últimas tres temporadas. En 2018, las exportaciones aumentaron en medio de la guerra comercial entre China, el principal comprador, y Estados Unidos, el principal rival de Brasil en los envíos.

También se están revisando las cifras de exportación de Brasil.

El martes, los futuros de soja para entrega en noviembre subieron 1,6% para ubicarse en US$9,2025 el bushel en la Bolsa de Comercio de Chicago. El precio alcanzó los US$9,2075, el más alto para el contrato desde el 5 de marzo. El maíz encabezó un repunte agrícola en EE.UU. ante las preocupaciones por los cultivos.

Nota Original:Biggest Soy Nation Just Found Out It Grew Even More Than Thought

©2020 Bloomberg L.P.