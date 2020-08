Maguire, Foden, Greenwood y Phillips, en la lista de Southgate

EFE/EPA/FELIPE TRUEBA/Archivo

Redacción deportes, 25 ago (EFE).- La presencia del defensa Harry Maguire, inmerso en un proceso judicial en Grecia tras una pelea en la isla de Miconos, así como la primera citación de Phil Foden, Mason Greenwood y Kalvin Phillips son las principales novedades en la lista de convocados por Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, para los partidos ante Islandia y Dinamarca de la Liga Europa.

El técnico inglés explicó que había conversado con el capitán del Manchester United y que le dijo que las noticias que habían salido no reflejaban lo que realmente había ocurrido en la isla griega. "No tengo razón para dudar de lo que me dice y sabe que tiene mi apoyo en este momento", señaló.

Foden ha continuado su progresión en el Manchester City, así como Greenwood en el United, mientras que Phillips destacó en el ascenso a la Premier del Leeds United del argentino Marcelo Bielsa.

Danny Ings, delantero del Southampton, fue el segundo máximo goleador de la Premier y retorna a la selección inglesa por primera vez desde que jugó ante Lituania hace cinco años.

También figuran el lateral diestro del Atlético de Madrid Kieran Trippier y el delantero del Tottenham Harry Kane, que ha tenido que pasar una cuarentena tras haber estado de viaje a Bahamas.

El conjunto de los 'tres leones' regresa a la acción tras la suspensión de amistosos y la Eurocopa por la pandemia. Visitará a Islandia en Reikiavik el 5 de septiembre y a Dinamarca tres días después, en partidos del grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones que completa Bélgica.

Convocados:

Porteros: Dean Henderson (Manchester United), Jordan Pickford (Everton) y Nick Pope (Burnley).

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez (Liverpool), Eric Dier (Tottenham), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Kieran Trippier (Atlético de Madrid/ESP), Kyle Walker (Manchester City).

Medios: Phil Foden (Manchester City), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton), Harry Winks (Tottenham).

Delanteros: Tammy Abraham (Chelsea), Mason Greenwood, Marcus Rashford (Manchester United), Danny Ings (Southampton), Harry Kane (Tottenham), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/GER) y Raheem Sterling (Manchester City).