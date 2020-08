Lacalle Pou agradece el comportamiento de los uruguayos en la Noche de la Nostalgia

En la imagen, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el pasado 12 de agosto del 2020. EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 25 ago (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, agradeció este martes el comportamiento que tuvieron los ciudadanos este 24 de agosto, fecha en que se celebra la Noche de la Nostalgia, una de las principales fiestas del país y en la que miles de personas suelen acudir a eventos públicos y privados.

Este año y debido a la emergencia sanitaria que vive el país desde el pasado 13 de marzo por la COVID-19, el Gobierno hizo un llamado a la solidaridad colectiva, pidiendo que la gente permaneciera en sus domicilios con el fin de mantener el estado sanitario actual.

Además, el Ministerio del Interior (MI) planteó un fuerte operativo de seguridad con 1.860 efectivos policiales desplegados por todo el territorio para evitar que se llevaran a cabo fiestas clandestinas.

"Acuérdense hace dos días lo que todos pensábamos o lo que todos temíamos, que esto podía explotar, que iba a haber fiestas por todos lados, y de nuevo los uruguayos nos demuestran que son capaces de hacer uso de su libertad de manera responsable", señaló el mandatario a la prensa.

Durante una visita al departamento de Florida, situado a unos 100 kilómetros de Montevideo, donde se llevó a cabo un acto para celebrar los 195 años de la Declaración de la Independencia de Uruguay, Lacalle Pou aseguró estar "satisfecho" con la conducta de la gente a la que le agradeció, de la misma forma que lo hizo con las jefaturas de policía y las intendencias (gobiernos regionales).

"Fueron muy pocos los eventos que se detectaron, algunos hubo intervención de la policía para que no se sigan llevando adelante", concluyó.

En ese sentido, desde el MI informaron a Efe que la policía intervino en 235 fiestas, la mayoría de estas en casas de familia, algo que dejó conforme al titular de la cartera, Jorge Larrañaga, quien destacó que "no se registraron eventos de magnitud" y que las intervenciones contaron con "buena respuesta de la gente".

La Noche de la Nostalgia, creada en 1978, es un evento masivo en el que la ciudadanía -de todas las edades pero fundamentalmente los más veteranos- sale a bares, bailes y eventos a disfrutar de la música del pasado.

La tradición es tan fuerte que en 2004 el Parlamento la convirtió en la ley 17.825.

Con 42 años de historia, la razón por la que se celebra cada 24 de agosto es que un día después es festivo y gran parte de la población no trabaja.

Por lo tanto, la noche antes se llevan a cabo diversas fiestas en las que Los Beatles, los Rolling Stones, los Bee Gees, Village People, Elvis Crespo o Celia Cruz son algunos de los artistas que los uruguayos suelen escuchar en los locales bailables de todo el país.