La obra "Parásitos" invita a mexicanos a reflexionar en época de crisis

La actriz mexicana Regina Blandón participa el domingo 12 de mayo de 2019, en la gala de la entrega de los Premios Platino en el parque Xcaret, de Playa del Carmen, en la Riviera Maya (México). EFE/Archivo

México, 25 ago (EFE).- Con humor negro y una fuerte necesidad de revivir el teatro en México, los actores Regina Blandón, Daniel Tovar y Yuridia del Valle presentan "Parásitos", una obra que emitirán en línea y que mostrará de lo que puede ser capaz un matrimonio con tal de conseguir sus objetivos.

"Me parece muy inteligente el humor muy negro que te va envolviendo, es muy divertida pero también te cuestiona, te confronta y más ahora en medio de esta crisis mundial que es casi casi sálvese quien pueda", contó en una conferencia de prensa Del Valle sobre la historia basada en una obra inglesa.

"Parásitos", de Philip Ridley, cuenta la historia de una pareja (interpretada por Blandón y Daniel Tovar) de clase media baja a la que el Gobierno le ofrece una casa. El problema son las cosas que tienen que hacer para que este ofrecimiento se materialice.

Con esto, pretenden que la audiencia se planté si haría estas cosas que tanta risa pueden llegar a hacerle pero que también son cuestionables moralmente.

"Julia (Blandón) está embarazada, es de clase media baja, quieren darle lo mejor a su hijo y les llega una carta del gobierno que les dice que les van a regalar una casa, sin más dicen: 'qué bien, ¿qué hay que hacer?'", contó Blandón.

Sin embargo, la casa no es lo que ellos esperan, pero se transformará de forma mágica con ciertas acciones "atroces" que los implicados tendrán que hacer.

La obra fue adaptada para verse a través de pantallas y se emitirá el 5 de septiembre gracias a la grabación de cuatro cámaras, pero la escenografía no necesitó grandes cambios, ya que se presentó en temporadas anteriores un único espacio que los actores modificaban con su imaginación.

"Si no podemos ir al teatro, que el teatro venga a nosotros ahorita", comentó Blandón, quien se mostró también emocionada por el regreso de esta obra que llevaba varios años sin ponerse sobre el escenario.

Durante la cuarentena, Blandón se ha mantenido vigente apareciendo en las pantallas con varios proyectos, como "Historia de un crimen: La búsqueda", una miniserie de producida por Netflix que relata la desaparición en 2010 en México de la niña Paulette Gebara Farah y que dividió a la crítica por utilizar humor para retratar una situación tan surrealista.

Daniel Tovar y Miguel Santa Rita iniciaron su carrera en la interpretación en la serie "Skimo" (2006) de Nickelodeon y ambos continuaron sus carreras en la actuación hasta que el teatro los unió pero esta vez con Miguel Santa Rita como director.

En la carrera de Yuridia del Valle destaca su participación en la película "El ombligo de Guie'dani" (2018), que le dio la nominación por mejor coactuación femenina a los premios Diosas de Plata que otorga la comunidad periodística cinematográfica mexicana. Durante la cuarentena también se estrenó la serie "R", en la que la actriz participa junto a Mauricio Ochmann.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/3gL6uyK). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.