La Liga peruana de fútbol se jugará con toque de queda

El partido estrella de la fecha será el clásico entre el Sporting Cristal y Alianza Lima, que se disputará como todos a puerta cerrada en el Estadio Nacional. En la imagen el registro de otro choque entre los peruanos Sporting Cristal y Alianza Lima. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 24 ago (EFE).- La Liga peruana obtuvo este lunes el permiso del Gobierno para jugar partidos los domingos, cuando rige un toque de queda durante todo el día que impide a los ciudadanos salir de sus viviendas con el objetivo de evitar más contagios de COVID-19.

Las autoridades nacionales aceptaron la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para evitar así que no se repitan las aglomeraciones de aficionados alrededor de los estadios que obligaron a suspender nuevamente el torneo a inicios de agosto.

Con este permiso especial, los futbolistas de la Liga 1 serán incluidos dentro de las pocas profesiones relativas a servicios esenciales a las que se les permite seguir trabajando los domingos.

La noticia fue anunciada por la Liga de Fútbol Profesional en la víspera de la octava jornada del Torneo Apertura, que se disputará de martes a jueves debido a que el Ejecutivo peruano no dio permiso para que los encuentros se disputasen este pasado domingo.

El partido estrella de la fecha será el clásico entre el Sporting Cristal y Alianza Lima, que se disputará como todos a puerta cerrada en el Estadio Nacional.

El conjunto celeste que dirige Roberto Mosquera lo hará con la confianza de haber goleado la pasada semana por 1-4 al Sport Boys y demostrar que el equipo del Rímac volvió a la actividad muy entonado.

Para Alianza Lima, con el técnico chileno Mario Salas en su banquillo, será el primer partido oficial que dispute en la vuelta del fútbol, pues no pudo jugar su encuentro de la anterior jornada, suspendido ante los casos de COVID-19 dentro de su rival, el Binacional, que se saltó los protocolos de seguridad.

Salas no podrá contar con los lesionados Kluiverth Aguilar, 'Beto' Da Silva y Joazinho Arroé, ausencias que puede acusar el equipo del distrito limeño de La Victoria.

Esto le dará la oportunidad de debutar con la camiseta de Alianza al delantero chileno Patricio Rubio, que llegó a Lima en mitad de la cuarentena para reemplazar la salida del uruguayo Adrián Balboa.

En Universitario puede reaparecer el delantero uruguayo Jonathan Dos Santos, que logró recuperarse a tiempo con miras al partido frente a San Martín. Sin embargo, el técnico argentino del equipo crema, Ángel Comizzo, se quedó sin el centrocampista Rafael Guarderas, que sufrió una lesión lumbar.

Por su parte, el Ayacucho, dirigido por el argentino Gerardo Ameli, tratará de mantener frente al Sport Huancayo la primera posición del Apertura que alcanzó la pasada semana.

Asimismo, el Alianza Universidad de Huánuco, que perdió la cabeza de la tabla a costa del Ayacucho, intentará recuperarla en su duelo con el Atlético Grau de Piura.

Después de la polémica causada por los nueve casos de coronavirus que se detectaron en su delegación, el Binacional disputará contra el Cantolao su primer partido bajo los protocolos de esta crisis sanitaria.

La jornada se disputará con la incertidumbre de los resultados de la pasada fecha, pues hay dos equipos que han impugnado sus respectivos encuentros por presuntas irregularidades del rival.

Es el caso del Carlos Stein, que perdió 2-1 frente al Cusco, en cuya lista para el partido figuraba de manera indebida el delantero Ray Sandoval, recientemente contratado por el cuadro cusqueño tras haber rescindido su contrato con Cristal.

Lo mismo hizo el Cienciano tras empatar sin goles ante el Atlético Grau, al entender que el equipo piurano alineó a un jugador que tenía pendiente cumplir un partido de suspensión.