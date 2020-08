La convención republicana se reanuda con protagonismo de Nikki Haley y Trump Jr

Ronna McDaniel fue registrada este lunes, durante su intervención en la Convención Nacional Republicana, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Chip Somodevilla

Washington, 24 ago (EFE).- La Convención Nacional Republicana se reanudó este lunes de forma virtual, con la primera de cuatro noches de discursos destinados a pedir un segundo mandato para el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los grandes protagonistas de la primera noche son Nikki Haley, exembajadora estadounidense ante la ONU y una de las figuras del partido que más suena como posible candidata presidencial en 2024; y el hijo mayor del mandatario, Donald Trump Jr.

Además de ellos, hablarán algunos de los legisladores republicanos más cercanos a Trump, como el senador Tim Scott -único afroamericano de su partido en el Senado-; y los congresistas Steve Scalise, Matt Gaetz y Jim Jordan; junto a la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado), Ronna McDaniel.

Se espera que Trump, que ya se estrenó en la convención durante un discurso matutino ante los delegados del partido reunidos en Charlotte (Carolina del Norte), haga otra aparición nocturna desde la Casa Blanca, aunque no está claro si será en directo, dado que su gran discurso no se espera hasta el jueves.

Un médico que superó la COVID-19, G.E. Ghali, se dirigirá también a la convención para alabar el "liderazgo decisivo" y la "respuesta rápida y eficiente" a la crisis por parte de Trump, que ha sido muy criticado precisamente por su reacción a la pandemia.

Y entre los momentos que más darán de qué hablar estará probablemente el discurso conjunto de Mark y Patricia McCloskey, una pareja que enfrenta cargos en San Luis (Misuri) por haber apuntado con una pistola y un rifle a los manifestantes contra el racismo y la violencia policial que pasaron delante de su casa en junio.

Otro de los oradores será el exiliado cubano Máximo Álvarez, hijo de españoles emigrados a Cuba, que llegó a Estados Unidos en 1961, cuando tenía 13 años, y que expondrá los peligros del supuesto socialismo al que a su juicio se está acercando el Partido Demócrata.

"He visto ideas como estas antes, y no podemos permitir que se apoderen de nuestro país", afirmará Álvarez, según extractos de su discurso adelantados por la campaña de Trump.

Como la demócrata la semana pasada, la convención republicana también es mayoritariamente virtual, aunque más de 300 delegados del partido sí se reunieron en persona este fin de semana en Charlotte, para un tramo del cónclave que concluyó este lunes con la confirmación formal de Trump como candidato republicano a las elecciones del 3 de noviembre.

El resto del programa se emitirá en horario de máxima audiencia a lo largo de las cuatro noches, con algunos discursos pronunciados desde un auditorio en Washington, y concluirá este jueves con la alocución de Trump en directo y con público desde la Casa Blanca.