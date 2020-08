Jugadores de Chivas intercerden por Vega y Antuna, separados por indisciplina

Alexis Vega de Chivas, festeja después de anotar ante Juárez durante el juego correspondiente a la jornada 1 del torneo mexicano de fútbol, celebrado en el estadio Akron, en la ciudad de Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 25 ago (EFE).- El centrocampista y capitán de las Chivas de Guadalajara, Jesús Molina, afirmó este martes que la plantilla pidió a los directivos reconsiderar las sanciones impuestas a Uriel Antuna y Alexis Vega, que participaron, a pesar de las prohibiciones, en una fiesta en la que consumieron alcohol.

"Necesitamos que estén con nosotros porque son jugadores importantes, que están arrepentidos, se equivocaron y quieren esa oportunidad", dijo Molina en videoconferencia de prensa.

La directiva del Guadalajara impuso una multa económica y apartó de manera indefinida del equipo al delantero Alexis Vega y al volante Uriel Antuna, luego de conocerse un vídeo de la fiesta de cumpleaños del segundo a 48 horas de un partido de Liga contra el Toluca.

Los jugadores violaron las órdenes de aislamiento social por la pandemia y en las imágenes se les ve consumiendo bebidas alcohólicas.

El capitán del Rebaño sagrado dijo que los directivos no se han manifestado al pedido de los demás jugadores pero reiteró que sus compañeros "están conscientes de que se equivocaron".

"En muchos sentidos no hemos sido lo suficientemente profesionales y tenemos que hacernos cargo todos, porque si bien se puede aconsejar o compartir experiencias, los actos de indisciplina han seguido. Espero que a partir de hoy sea todo positivo", enfatizó.

Chivas cayó al duodécimo puesto del torneo con siete puntos de 18 posibles.

Molina dijo que Chivas ha cambiado su dinámica y la idea de juego tras la llegada del entrenador mexicano Víctor Manuel Vucetich.

El conjunto Rojiblanco recibirá el sábado al Pachuca en partido de la séptima fecha del torneo Apertura.

"Sabemos a lo que juegan. Tenemos que ganar el partido, estaremos en nuestra casa y tenemos que hacer valer nuestra localía porque estamos conscientes de la necesidad de los puntos para no alejarnos de los primeros planos de la tabla", concluyó.