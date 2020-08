Juez concede libertad a Ronaldinho tras más de 5 meses de prisión en Paraguay

actualiza con detalles de la decisión judicial y comunicado de la defensa ///Asunción, 24 Ago 2020 (AFP) - El exastro brasileño del fútbol Ronaldinho fue puesto en libertad este lunes por un juez de Paraguay tras permanecer más de cinco meses en prisión, acusado de uso de pasaporte paraguayo de contenido falso cuando ingresó al país el 4 de marzo.El exugador del FC Barcelona, PSG y AC Milán, entre otros, su hermano Roberto de Assis Moreira, también liberado en la misma causa, estuvieron en total 171 días bajo arresto, de los cuales los últimos 140 los pasaron en un hotel cuatro estrellas de Asunción que fue utilizado como prisión domiciliaria. Ronaldinho, de 40 años, "tiene libre disponibilidad de viajar al país del mundo que quiera pero tiene que avisarnos si va a cambiar su domicilio permanente" por el lapso de un año dijo el juez de la causa Gustavo Amarilla durante la audiencia televisada por el canal oficial del Poder Judicial."De ahora en más se levanta la medida cautelar de arresto. (Ronaldinho) No tiene ninguna restricción salvo el cumplimiento de la reparación del daño social", señaló el magistrado.Con boina negra, camiseta del mismo color y jeans, su habitual forma de vestir, Ronaldinho contestó al juez: "sí, acepto", refiriéndose a la salida procesal recomendada por la Fiscalía.Una de las salidas es el pago de 90.000 dólares en efectivo como una reparación del daño social ocasionado por su conducta. Para su hermano Roberto, la multa asciende a 110.000 dólares. Ambos comparecieron ante el despacho del juez Amarilla para la audiencia que comenzó poco después de las 14H00 locales (18H00 GMT) y que tuvo una duración de tres horas.Los 200.000 dólares serán descontados de los 1,6 millón de dólares que entregaron como caución para ganar en abril la prisión domiciliaria, como garantía contra el "peligro de fuga".El magistrado consideró la acusación conclusiva de cuatro fiscales que pidieron la salida procesal para evitar el juicio oral. - Cometieron flagrancia - "No es un sobreseimiento definitivo. Es la condena para una persona (Roberto de Assis Moreira) y suspensión del procedimiento para el otro (Ronaldinho). La propia defensa se allanó a esta salida judicial", remarcó el magistrado."Ellos cometieron flagrancia en el uso de documento público de contenido falso", dijo uno de los fiscales acusadores, Marcelo Pecci, en declaraciones a la prensa. El representante del Ministerio Público sostuvo que se trata de un delito internacional "muy grave".El exfutbolista y su hermano fueron arrestados el 6 de marzo, dos días después de llegar a la terminal aérea de Asunción donde exhibieron a las autoridades de migraciones pasaportes paraguayos reales pero de contenido falso. - Ronaldinho quedará sin antecedentes - El popular "Dinho", campeón con la Seleçao en el Mundial-2002, fue beneficiado con la "suspensión condicional del procedimiento" ya que la expectativa de pena no excede de los dos años.En cambio, a su hermano Roberto el juez lo condenó a dos años de cárcel con suspensión de la pena, con obligación de comparecer cada 4 meses ante un juzgado en su lugar de residencia (Río de Janeiro).El juez expresó que Ronaldinho no quedará con antecedentes penales al finalizar sus obligaciones en el lapso de un año, en cambio su hermano sí. "Roberto sabía que ellos iban a recibir documentación paraguaya a su arribo a Asunción" el 4 de marzo, dijo el fiscal Pecci.Fuentes de la defensa admitieron que Ronaldinho y Roberto viajarán cuanto antes a su ciudad de residencia (en vuelo privado que podría producirse el martes), apenas consigan los permisos correspondientes relacionados con su causa y con los protocolos contra la pandemia Covid-19."La situación de Ronaldinho no es la misma que la de Roberto. (El) No tiene ninguna obligación de comparecer ante ninguna autoridad judicial brasilera. Solamente tiene que comunicar su cambio de domicilio", aclaró el juez en conferencia de prensa. - Asaltados en su buena fe - Un comunicado de la defensa poco después de conocerse el veredicto del juez precisó que los hermanos Assis Moreira colaboraron desde el primer momento con la investigación."Ellos exhibieron los documentos paraguayos ante las autoridades migratorias creyendo que eran auténticos. Las personas en quienes confiaron los engañaron vilmente. La investigación no encontró ningún indicio de participación de ambos en lavado de dinero o asociación criminal", apuntó."Ellos creyeron que los documentos eran auténticos. Instamos a la Fiscalía a actuar sobre los responsables", puntualizó la defensa en el escrito.La pesquisa dio lugar al arresto de una veintena de personas, pero no la empresaria que gestionó el viaje del ídolo de fútbol, Dalia Lopez, que aún se encuentra prófuga de la justicia.En el comunicado de la defensa, Ronaldinho hizo "agradecer la cordialidad y la cortesía de los paraguayos que se hicieron sentir en estos meses de encierro".hro/ol/cl -------------------------------------------------------------